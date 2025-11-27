Орейро раскрыла подробности «экранной химии» c партнером по «Дикому ангелу»

Уругвайская актриса Наталия Орейро рассказала, что во время съемок фильма «Дикий ангел» они с экранным партнером Факундо Араной не были близкими друзьями. Она уточнила, что сдружилась с актером во время работы над следующим совместным фильмом.

© Вечерняя Москва

— С Факундо мы большие друзья, но сдружились уже в следующем проекте «Ты моя жизнь». Нас постоянно все спрашивали: «Эти поцелуи были настоящими?». Я всегда отвечала: «Боже, нет, у меня же есть парень». Все, что нужно знать о моем партнере по «Дикому ангелу», — он настоящий джентльмен, — отметила артистка в интервью журналистке Надежде Стрелец, опубликованном на ее YouTube-канале.

Также Орейро назвала аргентинского коллегу «прекрасным человеком и одним из самых деликатных партнеров». По ее словам, Арана не является человеком, который позволил бы себе вторгаться в личное пространство.

Кроме того, артистка заявила, что не рассматривала аргентинского актера, который был популярен среди женщин в 1990-е, в качестве партнера, поскольку ей не нравятся блондины.

