Охлобыстин оценил себя как режиссера

Российский актер Иван Охлобыстин заявил, что не считает себя хорошим режиссером. Его цитирует Пятый канал.

Охлобыстин срежиссировал несколько фильмов, включая картину «Арбитр» 1992 года. Он признался, что монтаж ленты дался ему нелегко. По словам звезды «Интернов», административная составляющая работы режиссера показалась ему слишком сложной.

«Я плохой режиссер — это правда. Во мне отсутствует административный талант», — заявил актер.

По мнению Охлобыстина, он смог бы снять выдающийся фильм, но заплатил бы за него своим здоровьем.

«Я понял, что если я постараюсь и возьму себя в руки, я создам великое полотно, но умру от инсульта лет в 30», — пояснил артист.

