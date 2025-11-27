Дольф Лундгрен пожалел, что отправил Сталлоне в больницу

Голливудский актер Дольф Лундгрен пожалел, что отправил своего коллегу по фильму «Рокки 4» (1985) Сильвестра Сталлоне в больницу. Новое интервью 68-летний Лундгрен дал Fox News.

По словам Лундгрена, сцену их со Сталлоне схватки снимали две недели в Ванкувере.

«Я вернулся в Лос-Анджелес, мне позвонил продюсер и сказал, что я свободен на две недели. Я говорю: круто, но что случилось? Оказалось, Слай в больнице», — вспоминает он.

Лундгрен подчеркнул, что чувствовал себя виноватым из-за инцидента, но отметил, что также получил несколько ударов от Сталлоне. Сталлоне как режиссер фильма и исполнитель главной роли диктовал актеру, что делать: сильно по корпусу «советскими апперкотами».

Актер допустил, что Сталлоне получил травмы из-за усталости, вызванной съемками. На вопрос о том, действительно ли Лундгрен сломал коллеге ребра, он не ответил.

Работа в «Рокки 4» сделала Лундгрена знаменитостью. В фильме он советского боксера Ивана Драго, ставшего главным антагонистом персонажа Сталлоне — Рокки Бальбоа.

