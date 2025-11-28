Аглае Тарасовой предложили сняться в зарубежном проекте

Актриса Юлия Снигирь рассказала, что признанная виновной в контрабанде наркотиков Аглая Тарасова рассматривается на главную роль в турецком сериале. Об этом пишет Super.ru в Telegram.

На заседании суда Снигирь подчеркнула, что карьера ее коллеги сейчас находится в расцвете. По ее словам, Тарасову хотят видеть и в российских, и в международных кинопроектах.

«Аглаей интересуются и международные проекты, ее рассматривают на главную роль в турецкий сериал. На мой взгляд, она очень известная и популярная актриса», — заявила Снигирь.

Тарасову задержали в аэропорту Домодедово 5 сентября. Среди ее вещей нашли вейп с гашишным маслом. Действия артистки расценили как контрабанду запрещенных веществ. Санкция статьи, по которой проходит актриса, предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

26 ноября сообщалось, что Домодедовский городской суд Московской области приговорил Тарасову к трем годам лишения свободы условно. Актрису также оштрафовали на 200 тысяч рублей.