Хью Джекман назвал четыре любимых фильма

Издание Letterboxd взяло интервью у знаменитого актёра Хью Джекмана («Дэдпул и Росомаха», «Отверженные»). Он рассказал о четырёх своих любимых фильмах.

© Чемпионат.com

В список артиста вошли классический мюзикл «Поющие под дождём» 1951 года и оскароносная военная драма «Охотник на оленей» 1978 года. Кроме того, Джекман назвал одними из лучших фильмов культовые картины «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» и «Касабланка».

Любимые фильмы Хью Джекмана