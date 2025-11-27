Звезда «Росомахи» Хью Джекман назвал четыре любимых фильма

Издание Letterboxd взяло интервью у знаменитого актёра Хью Джекмана («Дэдпул и Росомаха», «Отверженные»). Он рассказал о четырёх своих любимых фильмах.

Хью Джекман назвал четыре любимых фильма
В список артиста вошли классический мюзикл «Поющие под дождём» 1951 года и оскароносная военная драма «Охотник на оленей» 1978 года. Кроме того, Джекман назвал одними из лучших фильмов культовые картины «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» и «Касабланка».

Любимые фильмы Хью Джекмана

  • «Поющие под дождём» (1951) — культовый комедийный мюзикл с яркими номерами.
  • «Охотник на оленей» (1978) — история о трёх американцах, которые прошли войну во Вьетнаме, получившая пять премий «Оскар».
  • «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981) — первый фильм приключенческой серии с Харрисоном Фордом в главной роли.
  • «Касабланка» (1942) — классическая драма, получившая премию «Оскар» за лучший фильм.
