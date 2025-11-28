Наталья Селезнева рассказала, почему ее не взяли на роль в культовом фильме

Народная артистка России, звезда фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Наталья Селезнева раскрыла причину отказа ей в съемках в культовой картине «Кавказская пленница». Об этом она рассказала в телепередаче «Судьба человека».

В интервью 80-летняя артистка призналась, что режиссер Леонид Гайдай не взял ее на роль из-за беременности. По словам Селезневой, она знала, что не сыграет у Гайдая, но не могла отказаться от проб.

«Я не могла сказать ему: "Я не приду на пробы, буду рожать ребенка». Пришла, сфотографировалась и ушла», — рассказала Селезнева.

В итоге роль Нины получила Наталья Варлей, которая тогда находилась в отличной спортивной форме.

Ранее стало известно, что Наталья Селезнева прокомментировала сообщения о запрете картины Леонида Гайдая в Молдавии.