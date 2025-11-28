Михалков высказался об использовании ИИ для «оживления» умерших артистов

Режиссер Никита Михалков считает преступным «оживление» умерших актеров с помощью искусственного интеллекта.

© Вечерняя Москва

Я считаю преступным, нарушением всех этических норм и авторского права — путем искусственного интеллекта возрождать бывших великих актеров, давать им тексты, которые они никогда в жизни не произносили, — сказал он на пресс-конференции в Москве.

По его мнению, недопустимо заставлять их делать то, чего бы они никогда не сделали.

При этом Михалков добавил, что приветствует технологию для создания новых миров, однако с оговоркой: когда она не становится самодавлеющей, передает РИА Новости.

В феврале стало известно, что в России планируют снять новый сериал про разведчика Максима Исаева (он же Штирлиц) по мотивам романов Юлиана Семенова. И впервые в истории российского кинематографа главную роль может исполнить не реальный актер, а искусственный интеллект, воссоздавший образ советского актера Вячеслава Тихонова. Его родственники уже дали свое согласие на эксперимент. Что известно о новой киноленте, выясняла «Вечерняя Москва».