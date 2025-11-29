Умер оскароносный драматург Том Стоппард

Британский драматург Том Стоппард, получивший «Оскар» и «Золотой глобус» за сценарий к фильму «Влюбленный Шекспир», умер на 89-м году жизни, передает Sky News.

Телеканал уточняет, что Стоппард скончался у себя дома в Дорсете в окружении семьи.

«Его работы, известные сочетанием интеллекта, эмоций и юмора, часто затрагивали философские и политические темы, бросая вызов общественным нормам и напоминая зрителям о силе мысли», — отмечает Sky News.

Том Стоппард, которого при рождении звали Томаш Штраусслер, родился в еврейской семье в Чехии в 1937 году. После вторжения в страну немцев его семья бежала сначала в Сингапур, откуда перебралась в Индию, а потом в Британию. Будущий драматург учился в частных школах-интернатах в Ноттингемшире и Йоркшире, но в 17 лет его выгнали из школы и он начал работать в сфере журналистики. В 1967 году его пьесу «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» о событиях «Гамлета» Уильяма Шекспира глазами двух второстепенных персонажей поставили в Национальном театре.

Кроме нее, наград были удостоены его пьесы «Травести» и «Настоящая вещь». Стоппард много писал для телевидения, радио и кино. Так, он адаптировал роман Льва Толстого «Анна Каренина» для фильма 2012 года с Кирой Найтли и Джудом Лоу и написал сценарий для мини-сериала «Конец парада» с Бенедиктом Камбербэтчем и Ребеккой Холл на основе романов Форда Мэдокса Форда.

Стоппард был женат три раза. У него четверо сыновей от двух первых браков.