Скончался актер из «Убойной силы» Вадим Смирнов

Стало известно о смерти актёра Вадима Смирнова — одного из самых узнаваемых представителей «криминального амплуа» на российском экране. Он скончался 28 ноября, новость потрясла коллег и поклонников: многие уже высказались о трагедии, вспоминая артиста с теплотой.

Вадим Смирнов родился 13 марта 1972 года и окончил Нижегородское театральное училище. Его творческая судьба была неразрывно связана с братом-близнецом Дмитрием. Дуэт стал по-настоящему культовым: братья, обладающие ярким экранным темпераментом, запомнились зрителям ролями бандитов, киллеров и охранников.

На экране Смирновы дебютировали в 1999 году в «Улицах разбитых фонарей», после чего последовали работы в «Агенте национальной безопасности-2», «Убойной силе», «Домашнем аресте», «Антикиллере» и комедийных «вояжах» Степаныча.

Парадоксальным образом уход актёра совпал с премьерой последней картины с его участием. Фильм «Волчок», где братья снова сыграли вместе, был представлен на этой неделе в киноцентре «Октябрь» и должен выйти в широкий прокат уже 4 декабря.