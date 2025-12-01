За два дня до своего 100-летия умерла актриса Лизе Бурден

В возрасте 99 лет умерла французская актриса Лизе Бурден. Артистка не дожила до своего 100-летнего юбилея два дня, передает THR. Бурден умерла 28 ноября у себя дома в Лабастид-д'Арманьяк, Франция.

Лизе Бурден родилась 30 ноября 1925 года в Нерис-ле-Бен (Алье, Франция). Сначала была моделью, начала активно сниматься в 1950-х.

Работала с Одри Хепберн в картине "Любовь после полудня", также в фильмах "Дети любви", "Девушка с реки", "Отчаянное прощание", "Позорное увольнение", "Набережная Иллюзий". Всего в ее фильмографии полтора десятка проектов.