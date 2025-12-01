Актер из сериала «Декстер» в 65 лет решил стать полицейским

Актер Герард О'Доннелл, известный по ролям полицейских в таких сериалах, как "Декстер", "Полиция Нью-Йорка", "Гений" и других проектах, поступил в полицейскую академию в возрасте 65 лет. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"В 65 лет О'Доннелл качается, отжимается и пробегает несколько миль в неделю вместе с новобранцами на десятки лет моложе его", - сообщает подробности новой жизни актера телеканал.

О'Доннелл учится в полицейской академии Эшвилла.

Когда ураган "Хелен" в 2024 году обрушился на штат Северная Каролина, куда О'Доннелл переехал с супругой, актер стал свидетелем сплоченности местных жителей. Тогда он и решил "внести свой вклад в жизнь общества", сменив профессию и став полицейским, сообщает телеканал.

Герард О'Доннелл родился в Бруклине, наиболее известен своими второстепенными в ролями в различных телесериалах, в том числе "Касл", "Босх", "Мамаша", "Спецназ", "Безумцы", "Обитель лжи". Всего в его фильмографии около полусотни работ.