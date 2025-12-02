Владимир Машков рассказал о сходстве профессии актера и следователя

Народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ, художественный руководитель московских театров Олега Табакова и «Современник», член Общественного совета при Следственном комитете, член Совета по культуре СК Владимир Машков по приглашению главы ведомства Александра Бастрыкина провел встречу с сотрудниками СК России.

«Профессия следователя и артиста очень схожи. Мы должны исследовать своего персонажа. Эти призвания требуют от человека полной самоотдачи и железного характера», – приводит слова артиста Telegram-канал СК.

Машков поделился историей своей карьеры, начиная от учебы в Новосибирске и до руководства известными московскими театрами. Он рассказал о трудностях на съемках фильмов «Экипаж» и «Край», отметив, что порой неожиданные повороты на едва не стоили ему жизни и здоровья, поделился опытом воплощения в роль Гоцмана в сериале «Ликвидация».

Он подчеркнул, что эмпатия, чувство прекрасного и артистизм – обязательные составляющие личности любого профессионала.

В ходе встречи молодежь интересовалась взглядом Машкова на профессию следователя и роль личного примера – может ли один человек изменить общественное мнение.

«Влиять на окружающих можно только своим личным положительным примером. Верьте в себя, в страну и людей рядом!» – сказал он.

В завершение мероприятия Александр Бастрыкин вручил Машкову почетную грамоту, пожелав успехов в развитии театрального искусства и сохранении традиций Олега Табакова.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Машков предложил включить фильм «Москва слезам не верит» в программу кинообмена между Россией и США. Также Машков заявил о невозможности отменить русскую культуру за границей.