Партнеры по «Гарри Поттеру...» воссоединились спустя 14 лет

Актеры Дэниэл Рэдклифф и Том Фелтон спустя 14 лет воссоединились на закрытом показе фильма «Мы едем, едем, едем» в Нью-Йорке. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщили в People.

Артисты обнялись и успели перекинуться парой слов, пока мигал свет в зале, приглашая зрителей занять места. Последний раз их сфотографировали вместе на премьере фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2» в 2011 году.

Тогда Рэдклиффу был 21 год, а Фелтону — 23. На данный момент «Гарри Поттеру» — 36, а «Драко Малфою» — 38, уточнили в издании.

Недавно шотландский 11-летний актер Доминик Маклафлин, который станет новым Гарри Поттером в предстоящем сериале от HBO, прокомментировал письмо, полученное от актера Дэниела Рэдклиффа, ранее игравшего эту знаменитую роль. Послание застало его в поезде по пути домой в Глазго.

27 мая стало известно, кто сыграет тройку главных героев в предстоящем сериале «Гарри Поттер». Так, роль Гермионы Грейнджер представит Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли — Аластер Стаут. Что известно об актерах, которые воплотят на экранах «золотое трио», рассказывает «Вечерняя Москва».