Умерла актриса Агнешка Мацяг из ремейка «Моей прекрасной няни»

Ушла из жизни Агнешка Мацяг, польская бывшая супермодель, писательница, телеведущая, журналистка, актриса кино и ТВ.

© Российская Газета

Мацяг снялась в польском ремейке ситкома, в России известного как "Моя прекрасная няня". У поляков хит продержался на экране девять сезонов. Также на счету актрисы не менее популярное шоу "В добре и в зле" и криминальная комедия "Время серферов".

О смерти звезды в Сети сообщил ее муж. Ранее модель рассказала, что сражается с рецидивным раком.

Агнешка Мацяг впервые заявила о себе в конце 1980-х, добившись успеха на международном подиуме, участвуя в показах топ-модельеров в Милане, Париже и Нью-Йорке.