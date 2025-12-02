Ушел из жизни советский актер Дзамболат Царгасов

На 82-м году жизни скончался советский и российский актер театра и кино, народный артист РСО-Алания Дзамболат Царгасов. Северо-Осетинский театр им. В. Тхапсаева разместил подтверждение на своей странице "ВКонтакте".

"Для нашего театра это невосполнимая утрата. Дзамболат Муссаевич посвятил почти полвека своей жизни родной осетинской сцене. Его харизма, талант и глубина образов навсегда вписаны в историю нашего театра", - говорится в некрологе.

Коллеги выразили соболезнования родным и близким актера.

Дзамболат Царгасов родился в 1944 году, окончил факультет актерского мастерства театрального училища им. Б.В. Щукина (в 1958 году, педагоги В.А. Этуш, Д.А. Андреева, А.А. Орочко).

Среди киноработ - "Ах, любовь!", "И оглянулся путник" и "Буйный Терек".