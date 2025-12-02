Режиссер «Домовенка Кузи» получил приз кинофестиваля в Италии

Режиссер, продюсер и владелец крупнейшей российской студии компьютерной графики Asymmetric VFX Виктор Лакисов ("Домовенок Кузя", "Спартакиада. Локальное потепление", "Крякнутые каникулы") получил приз международного кинофестиваля в Салерно (Италия) за авторский фильм "Пиноккио и волшебная вода". Об этом сообщает "Царьград".

Картина, ставшая лауреатом в номинации "Лучший иностранный фильм", ранее собрала внушительное количеств трофеев фестивалей в США, Испании, Индии, Германии и ОАЭ.

Лента также стала финалистом LAFA, Capri Hollywood и Golden Dunes Dubai, где итоги только предстоит подвести.

Итальянские эксперты отмечают, что Лакисову как русскому режиссеру удалось удивительным образом сохранить дух оригинального сюжета и при этом создать интернациональную историю о дружбе.

По сюжету всем известный деревянный мальчик отправляется в путешествие за волшебной водой, чтобы спасти своих друзей-марионеток.

Дата российской премьеры фильма будет объявлена позже.