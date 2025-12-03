Умерла актриса Грейс Смит, мать культового кинематографиста Кевина Смита

1 декабря на 80-м году жизни умерла Грейс Смит, мать культового американского режиссера, актера и сценариста Кевина Смита.

Грейс, актриса и продюсер, появляется в "Клерках" 1994 года - первом полнометражном проекте Кевина, а также в продолжениях картины. Ее можно видеть в фильме "Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка" и ряде других лент.

Об уходе матери режиссер сообщил в соцсети. По словам Смита, свои последние дни Грейс провела в госпитале во Флориде и, как казалось семье, шла на поправку.

Причину смерти Кевин не называет.