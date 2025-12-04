«Отмененная» звезда Голливуда Арми Хаммер может сыграть в российском боевике

Анонсирован фантастический шпионский боевик "Альтернатива" по книге Александра Журавского.

© Российская Газета

Как сообщает "Бюллетень кинопрокатчика", сценаристом и продюсером выступил Андрей Золотарев ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Вне себя", "13 клиническая", "Лед 3", новый "Буратино"), а режиссером - Евгений Сангаджиев (Happy End, "Балет", "Космическая собака Лида").

Обещан "боевик в духе франшизы о Джейсоне Борне", действие которого развернется в недалеком будущем, где безопасность государств контролируют глобальные нейросети.

Интересен предполагаемый актерский состав, в нем заявлены Петр Федоров ("Перевал Дятлова", "Ласт квест", "А зори здесь тихие..."), сам Евгений Сангаджиев и... Арми Хаммер, звезда Голливуда ("Агенты А.Н.К.Л.", "Отчаянные домохозяйки", "Отель Мумбаи: Противостояние"), который в 2021 году был обвинен в ряде ужасных преступлений, включая каннибализм и сексуальное насилие, после чего его карьера пошла под откос. Впрочем, с прошлого года он постепенно начал вновь получать роли, пусть и куда более скромные.