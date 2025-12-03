Как сложилась жизнь самой юной актрисы 80-х

В​‍​‌‍​‍‌ 80-е годы прошлого столетия было не сыскать ребенка более знаменитого, чем Юля Космачева. Камеры обожали ее улыбку, а режиссеры предлагали роли одну за другой. Толпы прохожих узнавали ее на улицах, а звезды кино лишь удивлялись, откуда в Юле брались такие профессиональные навыки. Трагическую историю жизни юной актрисы рассказывает автор канала «Легенды экрана».

© ГлагоL

Юлия родилась в 1976 году в Минске. Она с малых лет была подвижным ребенком, любила танцевать. Мама работала на телевидении и частенько брала дочь с собой, поэтому Юля довольно рано появилась в детских передачах.

Попала в кино она случайно: на танцевальном занятии внимание на нее обратил режиссер Ефим Грибов, который в то время искал актрису для своего фильма «Обуза». Его поразил взгляд Юли, казалось, залитый смыслом, который никак не вписывался в рамки детских игр.

Но на пробах режиссер сомневался: сможет ли столь бойкая девчушка сыграть эмоции от смерти мамы и переезда в интернат? Дома Юля, по словам мамы, совсем не плакала. Маленькая актриса попросила немного времени, отвернулась, а когда вернулась — слезы стекали по ее лицу.

О талантливой девочке тут же заговорили. Режиссер «Белых рос» Игорь Добролюбов даже не стал просить приходить ее на просмотр. Потом были съемки в Одессе в фильме «Что у Сеньки было». Там же Юля сама выпросила у режиссера роль Красной Шапочки в «Сказках старого волшебника», сказав, что больше такого шанса не будет.

Но когда Юля дошла до старших классов, она изменила планы на актерскую карьер. Девочка уже точно решила, что станет журналисткой, поэтому после окончания Минского университета вернулась на телевидение в качестве ведущей и автора передач.

Но никто и не мог подумать, что 16 декабря 2000 года станет роковым вечером. Юля провела время с мамой, готовила и танцевала, а позже ушла к другу в соседнюю квартиру. В разгар ночи зазвонил телефон, на том конце провода сказали, что девушка умерла. Друг Юли рассказывал, что пара играла в кости, парень отошел в магазин, а вернувшись увидел лежащую Юлю и ее маму рядом. Официальной версией стала остановка сердца.