Звезда Голливуда гордится быть русским

голливудских боевиков Стивен Сигал, выступая в рамках церемонии вручения премии "Мы вместе" в Москве, заявил, что гордится быть русским.

О том, что он считает себя русским, Сигал, имеющий корни в России и получивший паспорт гражданина РФ, неоднократно говорил и прежде.

Кроме того, Сигал заявил, что намерен продолжать жить и работать в нашей стране, "если Господь даст такую возможность", передает ТАСС.

Также Сигал отметил в русских такие ценные качества, как единство и готовность прийти на выручку.