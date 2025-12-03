Умерла актриса Ингрид ван Берген, застрелившая своего любовника

Ушла из жизни Ингрид ван Берген, немецкая актриса и певица, на счету которой более двух сотен экранных проектов.

Ван Берген, родившаяся в 1931 году на территории нынешней Польши, - звезда кино 1950-1960 гг., отмеченная и международными лентами. Записала несколько пластинок.

Среди ее работ - "Деррик", "Спецотряд "Кобра", "Розы для прокурора", "Мститель", "Кто вы, доктор Зорге?", "Безжалостный город" с Кирком Дугласом.

В ночь на 3 февраля 1977 года актриса застрелила своего любовника - брокера. Ван Берген была приговорена к семи годам тюрьмы, но вышла уже через пять - за хорошее поведение - и смогла продолжить карьеру.

Последнее появление на экране - пятая часть "Акульего торнадо" в 2017-м.

Пометка о кончине звезды появилась в ее профиле портала IMDb. Для СМИ информация подтверждена другом артистки.