Актриса Анна Пескова ответила, на какие роли ее приглашают чаще всего

Актриса Анна Пескова, исполнившая главную роль в новой исторической остросюжетной драме «Берлинская жара», отметила 40-летие.

— Анна, отмечали свой день рождения?

— Не очень люблю праздновать свой день рождения. В последний раз устраивала большой праздник очень давно, еще до рождения дочери. А сейчас собрала всю свою семью, самых близких друзей, и мы душевно посидели дома. Свободное время ведь выпадает не так часто. А когда это случается — я ценю его безмерно. Такие вечера — это особое удовольствие. Когда не нужно никуда торопиться, можно раствориться в атмосфере домашнего тепла, в тихих разговорах по душам. Именно в такие моменты понимаешь, что настоящее счастье — это не шумный восторг толпы, а та тихая радость, что исходит от самых близких. Их присутствие, их искренние улыбки — вот что дарит ту самую энергию, что согревает душу и наполняет силами для новых свершений.

— Какими последними ролями могли бы похвалиться?

— В центре всеобщего внимания сейчас — мой любимый сериал «Берлинская жара», который покорил все цифровые платформы. Именно с ним я путешествую по городам России, встречаясь со зрителями. Интерес к этой масштабной истории оказался феноменальным: всего за несколько недель количество просмотров перевалило за 15 миллионов. Зрители хотят живого диалога, стремятся обсуждать сюжетные повороты, и мы идем им навстречу. Что касается моей героини, Дори.... Она сотрудница немецкого МИДа, натура утонченная и очень трепетная. Ее внутренняя драма в том, что стечение обстоятельств вынуждает ее пойти на сделку с собственной совестью, и этот конфликт становится стержнем ее пути.

— Какого кино не хватает сегодня?

— Пожалуй, жизнерадостного, светлого. Мне видится большая потребность в семейных фильмах — тех, что можно смотреть в кругу нескольких поколений. Идеальный пример — романтическая комедия «Тур с Иванушками». Это история о взрослении, о связи между разными возрастами, о дружбе, мечтах и поиске себя. Зрители в зале смеются, поют, плачут и танцуют. Для меня стало особой радостью то, что в финале картины мы с Агатой и Олей исполнили песню «Кукла». Мы записывали ее на студии у Игоря Матвиенко, и я специально готовилась — брала уроки вокала, чтобы спеть эту композицию действительно достойно.

— Кастинг, наверное, оказался жестким отбором?

— Да, он был долгим — длился свыше двух месяцев, и мы пересмотрели, кажется, всех актрис. Но какой бы масштабной ни была работа, итог решает счастливый случай. Должна сложиться мозаика: недостаточно понравиться продюсеру, важно дополнить партнеров, соответствовать амплуа. Подбирают, скажем, по принципу контраста — блондинка, брюнетка, рыжая. Порой на пробах все идеально, и ты уже предвкушаешь сотрудничество, но судьба распоряжается иначе. Эти недели ожидания — время особого трепета. И потому так дорого стоит то сообщение, которое приносит заветное «да». Так случилось и с «Туром с Иванушками».

— Эта группа что значит в вашей жизни?

— «Иванушки» — это не просто группа, это целая эпоха в моей жизни. Все мое детство было озарено их хитами. Помню, как я выставляла колонки на балкон, включала кассету — и наш двор мгновенно превращался в танцпол. Невероятно приятно было снова прикоснуться к тому миру и пережить эти чувства.

— Порой актеры говорят, что им не нравится, когда их используют в одном и том же амплуа. А вам?

— Бывает такое, что актер действительно настолько органичен в определенном амплуа, что это становится его визитной карточкой. Зритель хочет видеть своего любимца только в этой роли и не воспринимает в какой-либо другой. Безусловно, зритель привыкает к каким-то определенным героям, а продюсеры смотрят на рейтинги тех или иных картин. Им же нужно отбивать вложенные деньги. Если зрителю нравится актер, который собирает кассу, его будут приглашать сниматься и дальше. А мнение о том, что артисты попадают в кино по блату или благодаря родственным связям, давно устарело.

— Анну Пескову на какие роли приглашают чаще всего?

— Раньше я играла исключительно трепетных барышень, делала это легко, потому что я по жизни такая же. В моем актерском послужном списке подобных ролей было огромное количество — больше 60. Процентов 80 из них — как раз трепетные барышни, процентов 15 — харизматичные и жесткие.

— В «Берлинской жаре» снялась ведь и ваша восьмилетняя дочь Анастасия. Вы остались довольны?

— Да. В один из съемочных дней режиссер принял решение, что в кадре нужен не только маленький мальчик, но и девочка. Я подумала, а почему бы не предложить Настю. Она очень подходила и по типажу, и по возрасту. Дочка прошла пробы, и ее утвердили. Пока не знаю, пойдет она в будущем по моим стопам или нет. А вообще, Настя натура творческая — и поет, и танцует, и в свое время занималась балетом. Даже имеет уже государственные корочки. Есть начальное балетное образование. В общем, выбор достаточно большой.

ДОСЬЕ

Анна Пескова родилась 11 ноября 1985 года в Челябинске. Наиболее известна по ролям в таких телевизионных сериалах, как «Тест на беременность» (2014), «Фамильные ценности» (2015), «Бумеранг» (2017). Лауреат премии Международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова. Имеет опыт продюсерства.