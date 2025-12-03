Актер Евгений Ткачук рассказал, как входит в роль

В прокат вышла приключенческая семейная лента «Волчок» Константина Смирнова. Роль главного героя исполнил Евгений Ткачук. «Вечерняя Москва» побеседовала с актером.

История, рассказанная в фильме, происходит на рубеже XIX и XX веков. По сюжету, 13-летний дворянин Ваня Огарев (Марк-Малик Мурашкин) остался сиротой и вынужден бежать от преследователей из Москвы в Нижний Новгород, к другу отца. Путь неблизкий, и Ваня убеждает охранять его кулачного бойца Волчка, роль которого сыграл Евгений Ткачук.

— Евгений, ваш герой Волчок занимается кулачным боем. Чем это отличается от драки?

— Если мы говорим о любом искусстве ведения боя, по своему качеству и отношению к исходу битвы оно делится «на любки» или «на зверьки». В первом случае мы взращиваем противника и не вредим ему, а лишь указываем слабые стороны. О первенстве речь не идет. Во втором наша задача победить, и мы всеми доступными способами этого добиваемся. В драке бытовой возникают даже подручные предметы, и зачастую такие схватки заканчиваются плохо, ибо выпущенного «зверька» никто не контролирует. В спорте и соревнованиях есть правила, которым обязаны следовать бойцы, иначе будут дисквалифицированы. В фильме акцент сделан на соревновательный подход. Также мы стремились прикоснуться к истории русской кулачной традиции. В ней победа зависит от быстроты, собранности, точности, глазомера и так далее.

— Как вы готовились к съемкам?

— До съемок мне довелось изучать «Русский бой на любки» — нашу традиционную систему взращивания воинов. Она работает не только с физикой, но и с пониманием, видением образа противника, с выстраиванием тактического боя так, чтобы в процессе боец мог менять характеристики собственного тела. Это очень интересная, тонкая и глубокая практика. Здесь есть философия по взращиванию своего тела, которая была у нашего народа испокон веков.

— Сейчас возникает новая волна интереса к кулачному бою?

— Знаю только, что появляются замечательные организации, как «Мужской круг «Застава»», которую возглавляет мастер боевых искусств Егор Гамаюн. Еще назову выдающегося деятеля, который описал русскую кулачную традицию в своей книге «Русский бой на любки», Александра Шевцова.

— Чем привлекла роль Волчка?

— Было интересно попробовать себя в роли кулачного бойца, а также проследить развитие моего персонажа от бойца до воина. Изначально перед нами человек, который умеет и знает, как вести кулачный бой, но использует мастерство только в корыстных целях. А дружба с мальчуганом для него открывает мир истинных ценностей, и через это он постигает суть пути Воина. Это уже священное предназначение человека, который понимает, что все, чему он научился, что взрастил в себе, должно быть направлено на служение людям. Волчок становится защитником в прямом смысле слова, и это уже другой уровень сознания и мироощущения.

— Волчок стал наставником для Вани Огарева. Насколько вам самому близка такая роль?

— Эта стезя для меня не нова. У нас в конно-драматическом театре «ВелесО» (основан Евгением Ткачуком в Ленинградской области. — «ВМ») я давно провожу мастер-классы, обучающие дни. Но за один день сложно чему-то научить, и я решил расширить класс до нескольких занятий. Наставничество же мне интересно — в нем я и сам развиваюсь через анализ и понимание других.

— Большая часть событий «Волчка» происходит на природе. Ваш театр «ВелесО» дает спектакли под открытым небом. И фестиваль «Каменный стол» вы проводите на природе. Это что-то про бегство из городов?

— Не сказал бы, что это про бегство. Но да, в суете городов мы часто забываем про естественный импульс, биоритм, к которому важно возвращаться. Природа быстро очищает, соскабливает с нас те личины, которыми мы обрастаем в городах в общении с людьми. На природе мы легче слышим и воспринимаем себя.

— Волчок учит Ваню «держать страх в кулаке». Как вы работаете со страхами?

— Стараюсь двигаться в направлении своего страха. Там, где страшно, становится интересней. Идя навстречу страху, ты взращиваешь себя. Чем больше будешь работать со страхом, тем больше будет возможностей у тебя, твоего тела и сознания.

— Поговорим о других ваших работах. В спектакле «Комната Адлера» вы играете человека, страдающего расщеплением сознания. Весной выйдет «Космическая собака Лида», где история иная, но ролей, по сути, много в одной. Насколько вы погружались в эту тему раскола личности?

— Пока готовился к спектаклю — на уровне разговора с психиатрами. Основное погружение было через книгу «Таинственная история Билли Миллигана» Дэниела Киза. В целом и в «Комнате Адлера», и в «Космической собаке Лиде» отправная точка — детские переживания. Только в истории с расщеплением личности травма страшнее, а «Космическая собака Лида» — все же детское кино. Там другая история, которая, как мне кажется, очень интересно раскрывает поступки человека и то, как они влияют на его жизнь. Это глубокое исследование детства в целом.

— Все ваши персонажи на удивление разные. Так, в «Хрониках русской революции», где вы играете Владимира Ильича Ленина, некоторые зрители с трудом узнали вас. Как удается так переключаться?

— За это в первую очередь спасибо моему отцу (актер Валерий Ткачук (1955– 2016). — «ВМ»), который вложил в меня основное направление мысли: «Актер должен быть лицедеем — не быть одинаковым в каждой роли, но даже в одной роли быть диаметрально противоположным». Дальше слова благодарности моим педагогам ГИТИСа: в первую очередь Олегу Львовичу Кудряшову, Светлане Васильевне Земляковой, Тимофею Ивановичу Сополеву, Михаилу Николаевичу Чумаченко, Роману Германовичу Пленкину и многим другим.... Вообще всем педагогам института я благодарен за то, что они в меня вложили. Это тот ресурс, которым я до сих пор пользуюсь.

— Как входите в роль?

— Каждый раз по-разному. Все зависит от задачи и формы существования в кадре или в театре. Какие-то вещи ты делаешь через свои черты и привычки. А в каких-то обязан выдавать точное отражение образа. В этом плане исторических персонажей играть сложнее всего, потому что у тебя есть абсолютный пример. Но главное — как режиссер это видит, что для него важно.

— Что помогает сохранить себя во всех ролях и после работы?

— Прежде всего не потерять себя мне помогает семья, которая крепко держит на Земле и напоминает про важность взаимоотношений с близкими людьми. Еще помогает конно-драматический театр «ВелесО», в котором естественность стоит выше любой формы, и сами кони. Взаимодействие с такого рода существами дает целостность, организованность, возвращает природную чистоту и честность.

