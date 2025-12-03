Тарантино назвал самого слабого актера

Lenta.ru

Культовый режиссер Квентин Тарантино, известный по фильмам «Криминальное чтиво», «Убить Билла» и другим знаковым картинам, заявил, что считает Пола Дано слабым актером. Его слова приводит издание Metro.

Тарантино назвал самого слабого актера
© Global Look Press

Перечисляя свои любимые фильмы за последние 25 лет, Квентин решил объяснить, почему не может включить «Нефть» Пола Томаса Андерсона в свой личный топ-5.

«Было бы больше шансов занять первое или второе место, если бы в ней не было большого изъяна — Пола Дано. Он слабый парень, слабое звено, немощный, неинтересный», — заявил постановщик.

Также Тарантино добавил, что Дано не смог сравниться по игре с Дэниелом Дэй-Льюисом, исполнившим главную роль. «Очевидно, это должен был быть дуэт, но не сработало», — добавил он.

Ранее стало известно, что режиссер Квентин Тарантино перечислил лучшие, на его взгляд, фильмы XXI века.