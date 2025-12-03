Тарантино назвал самого слабого актера

Культовый режиссер Квентин Тарантино, известный по фильмам «Криминальное чтиво», «Убить Билла» и другим знаковым картинам, заявил, что считает Пола Дано слабым актером. Его слова приводит издание Metro.

Перечисляя свои любимые фильмы за последние 25 лет, Квентин решил объяснить, почему не может включить «Нефть» Пола Томаса Андерсона в свой личный топ-5.

«Было бы больше шансов занять первое или второе место, если бы в ней не было большого изъяна — Пола Дано. Он слабый парень, слабое звено, немощный, неинтересный», — заявил постановщик.

Также Тарантино добавил, что Дано не смог сравниться по игре с Дэниелом Дэй-Льюисом, исполнившим главную роль. «Очевидно, это должен был быть дуэт, но не сработало», — добавил он.

Ранее стало известно, что режиссер Квентин Тарантино перечислил лучшие, на его взгляд, фильмы XXI века.