Продюсер «Альтернативы» опроверг переговоры с Хаммером

Рассмотрение кандидатуры американского актера Арми Хаммера на роль в новом российском триллере «Альтернатива» — не более, чем видение режиссера, переговоров с самим актером пока не велось. Об этом НСН заявил продюсер фильма «Альтернатива» Андрей Золотарев.

Американский актер Арми Хаммер рассматривается на роль в российском шпионском триллере «Альтернатива» по книге Александра Журавского, сообщили на питчинге Фонда кино. Продюсер проекта Золотарев опроверг это заявление, отметив, что пока никакие переговоры с Хаммером не велись.

«Это пока дримкаст (dreamcast в переводе — “актерский состав мечты”. — Прим. НСН), еще рано об этом говорить. Мы его взяли в презентацию по видению режиссера. Пока никакие переговоры не велись, это просто образ, который устроил бы нас, некий референс. Его скандальная репутация, конечно, смущает, но бояться пока рано. Бояться будем, когда выберем артиста на эту роль и начнем понимать, что же у него за репутация», — сказал Золотарев.

В январе 2021 года Хаммера обвинили в насилии и неподобающем поведении. В Сети появились неподтвержденные фрагменты переписки с актером, где тот называл себя «100%-ным каннибалом» и делился жестокими сексуальными фантазиями. Позднее 24-летняя девушка по имени Эффи сообщила, что в 2017 году Хаммер изнасиловал и избил ее. Кроме того, публично против актера выступили еще несколько его бывших девушек, которые называли свои отношения с Хаммером «странными, мерзкими и эмоционально абьюзивными». После этого Хаммера «отменили» на Западе: с 2022 года он не снимался в крупных кинопроектах.

