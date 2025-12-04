Скарлетт Йоханссон может сыграть в фильме «Бэтмен 2» Мэтта Ривза

Чемпионат.comиещё 1

Американская актриса Скарлетт Йоханссон ведёт переговоры о съёмках в фильме «Бэтмен 2» Мэтта Ривза. Об этом сперва сообщило издание Nexus Point News, после чего информацию подтвердили источники авторитетного портала Variety.

Скарлетт Йоханссон может сыграть в фильме «Бэтмен 2» Мэтта Ривза
© Чемпионат

Кого может сыграть звезда фильмов Marvel, неизвестно. Возможно, Йоханссон достанется ведущая женская роль в продолжении истории о Тёмном рыцаре — уже известно, что Зои Кравиц в роли Женщины-кошки не вернётся во второй части.

Премьера «Бэтмена 2» состоится 1 октября 2027 года. События сиквела развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству. К главной роли вернётся Роберт Паттинсон, а съёмки картины начнутся весной 2026 года.