Юлия Хлынина рассказала о семейной ленте «Волчок»

4 декабря в кино выходит семейная лента «Волчок». Главную женскую роль сыграла Юлия Хлынина. «Вечерняя Москва» побеседовала с актрисой.

© Вечерняя Москва

— Юлия, как бы вы описали атмосферу «Волчка»?

— Это веселая приключенческая семейная картина. В ней есть элементы роуд-муви: герои в пути, каждый стремится к своей цели. Есть детективные и экшен-элементы: слежка, драки, погони. Есть не только напряжение, но и теплота. Много юмора: смешные, наивные моменты, которые делают героев ближе каждому.

— Вы любите детективы?

— Очень люблю! С детства зачитывалась Артуром Конан Дойлом, Агатой Кристи, Эдгаром По и Дарьей Донцовой — она тогда была очень популярна.

— В жизни находите способ потренировать смекалку?

— Люблю решать IQ-тесты, задания на внимание, память. С их помощью можно почувствовать себя немножко сыщиком даже в быту.

— Эльза — сильная женщина, охотница за головами, которая идет по пятам юного дворянина Вани Огарева и кулачного бойца Волчка. Сила женщины в том, чтобы стать слабостью мужчины?

— Мне дорога эта героиня. В Эльзе есть самость. Она преодолевает установки того времени, связанные с положением женщины в обществе, и формулирует себя иначе, идет против течения. Она как отдельная планета. Но ее самая большая проблема — одиночество, которое Эльза даже не стремилась преодолевать. А после встречи с главными героями в ней просыпаются сильные, глубокие чувства: желание доверять, близости, дружбы, может быть, даже любви. И заметив это, она не сбегает, но находит смелость остаться с героями, быть в этой коммуникации. Возможно, в этом и есть сила женщины.

— Как у вас с одиночеством?

— С ним надо искать способы взаимодействия. Все мы рождаемся и находимся в своем теле одни. Наш микрокосм всегда одинок. Мы ищем контакты, социальные связи, чтобы преодолеть одиночество.

Но люди, которые вечно бегут от одиночества, меня пугают. Во-первых, от него не сбежать. Во-вторых, во взрослом возрасте можно иными способами отвечать себе на вопросы: «Зачем это все?», «Одни мы или нет?», «Для чего мы существуем?». И то, как именно человек формулирует ответы, влияет на его окружение и ощущение счастья, к которому мы все стремимся.

— Чтобы обольстить Волчка, Эльзе нужно доказать, что она равновеликая ему. В чем залог их успешного партнерства?

— Волчок и Эльза — как Бонни и Клайд. Поначалу они враги, но потом оказывается, что они похожи. Залог их успешного партнерства в том, что каждый с уважением относится к роли, которую берет на себя противоположный пол. Женщина в нашей истории — это про хорошую рациональную мотивацию героя. А Волчок, персонаж Евгения Ткачука, — про силу, целеполагание, волю к жизни, он очень ресурсный. Они скрещивают свои таланты, кладут в одну корзину, и появляется нечто третье — отношения, позволяющие каждому расти и развиваться.

— Как вы считаете, что дает «химию» кадру?

— Легкая импровизация и чувство юмора помогают найти те искорки живых моментов, которые ловит кадр.

— Про что для вас фильм?

— Про нетривиальное понимание семьи. Про то, что в таком товариществе, дружбе может быть гораздо больше семейного, чем в кровном родстве.

— Как готовитесь к Новому году?

— Системно и глубоко, ведь я Козерог (улыбается). В середине декабря достаю яркие праздничные украшения. В 20-х числах всегда покупаю живую елку. Для меня это своеобразная дань памяти детству. И я очень люблю подарки!

— О чем вы мечтаете? От чего хотели бы избавиться?

— Мечтаю о мире во всем мире. И о том, чтобы в этом мире мне хватало сил и ресурса продолжать свою работу, развиваться во всех направлениях, чувствовать полноту жизни и радоваться каждому дню. А избавиться мне бы хотелось от лишней рефлексии, самоедства и хронической усталости. Чего и всем от души желаю!

— «Найти своих и успокоиться» — кто ваши «свои»?

— Это мой девиз нескольких последних лет. С момента, как я поступила на режиссерский факультет в ГИТИС, поняла, как интересно находить язык коммуникации с новым поколением творческих людей. Вокруг много информационного шума, от которого хочется спрятаться в глубокое общение со «своими». В людях мне близки порядочность, увлеченность своей деятельностью, доброта.

— Эльза в «Волчке» плавать умеет, а вы — нет?

— Интересно то, что я умею плавать только в кадре. По команде «Мотор! Начали!» во мне открываются скрытые ресурсы, и я плыву, как в сериале «Колл-центр», спасая героя Паши Табакова. Или как в «Волчке». Но плавать в удовольствие вне кадра я не могу. Наверное, потому, что мне трудно расслабляться.

— Что у вас с театром сейчас?

— Участвую в постановках Театра Наций и в независимых постановках, таких как спектакль «Мастер и Маргарита» музея-театра Булгаковский дом и спектакль «Модильяни» с Пашей Табаковым. Я с 17 лет, уже полжизни, работаю в театре. Он имеет большое значение в моей творческой судьбе. Особенно тепло мне от того, что в Театре Наций недавно вышла премьера «Васса», где мы играем с Юлией Пересильд, с которой у меня дружеские и в каком-то смысле сестринские отношения.

— Три человека, ставших для вас маяками по жизни?

— Константин Аркадьевич Райкин, который вкладывает в своих учеников невероятное количество профессионализма, любви к жизни, души. Виктор Анатольевич Рыжаков, человек невероятно тонкой организации, который подмечает удивительные вещи вокруг, учит смотреть не глазами, а сердцем. И, конечно, моя мама. Она активно развивается во всех направлениях. Ее жизнелюбие меня восхищает!

Досье

Юлия Хлынина родилась 11 января 1992 года в Москве. В 2013 году окончила Школу-студию МХАТ, мастерскую Константина Райкина. Лауреат премии «Золотой орел», Ассоциации продюсеров кино и телевидения и других. Дебютировала на экранах в сериале «Закон каменных джунглей» (2013). Сейчас в ее фильмографии более 40 проектов, включая: «Дуэлянт », «Елизавета», «Подслушано в Рыбинске» и другие.