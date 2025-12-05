Таисья Калинина рассказала, что ей помогает играть сложные роли

Мы продолжаем рубрику «Взлетная полоса», где рассказываем о перспективных и ярких артистах. На этот раз решили обратить внимание на Таисью Калинину. В этом году она снялась в одной из главных ролей вместе с Марией Ароновой в сериале «Олдскул», а недавно вышла драма «Туда и обратно», где Таисья сыграла девочку-бунтарку Марину. В интервью «Вечерней Москве» актриса рассказала о драматичных ролях, раннем браке и изнанке современного российского кинематографа.

© ТАСС

Этим летом актрисе Таисье Калининой исполнилось 20 лет, в ее фильмографии уже около сорока работ в кино и сериалах. Среди них есть как успешные хиты, так и замеченные на кинофестивалях картины. Мы спросили Таисью, каково это — сниматься в проектах, где участвуют звезды первой величины, что помогает повзрослеть и о чем мечтает молодая актриса.

— Таисья, релиз ленты «Туда и обратно» режиссера Олега Асадулина состоялся спустя два года после создания фильма. Как вы сейчас оцениваете работу в этой ленте?

— Вообще над этим проектом работа шла около четырех лет. Когда я в нем снималась, мне было 16 лет. Конечно, за это время я полностью поменялась.

«Туда и обратно» стал первым проектом, который заставил меня серьезно взглянуть на кинематограф в целом. Сразу после него был фильм «Один маленький ночной секрет» и ряд других непростых для меня работ. Они были непростые не только из-за их тем, иногда случались трудности в производстве, которые приходилось преодолевать.

— Кстати, а ваше имя влияет на характер? Оно у вас замечательное и редкое. Расскажите, кто в вашей семье его придумал.

— Бабушка хотела назвать меня в честь египетской богини Исиды. Она отвечает за плодородие, успех и женственность. Имя созвучно с Таисьей. А мама согласилась с бабушкиной идеей благодаря книге Ивана Ефремова «Таис Афинская».

— По сюжету фильма ваша героиня страдает от тяжелой болезни и, чтобы не было так страшно, придумывает истории, которые помогают успокоиться ей самой и близким. А вам в минуты тревоги что помогает успокоиться?

— На самом деле и в жизни я постоянно сочиняю истории. Особенно когда кто-то из моей компании грустит или у него случилась какая-то беда. Когда понимаю, что простых слов поддержки может элементарно не хватить, придумываю историю с похожей ситуацией, чтобы успокоить человека. Зачастую докручиваю ее так, чтобы рассмешить слушателя. Еще в детстве, когда не хотела идти в школу, я постоянно что-то сочиняла.

— Расскажите про вашу героиню в фильме «Туда-обратно».

— Марина рассчитывает только на себя, у нее нет родителей, поэтому вечно живет в каких-то своих иллюзиях и историях. И бедного Митю (Алексей Родионов), мальчика, оказавшегося с ней в больнице, она подбивает бежать с собой только потому, что ей просто не с кем общаться, нет у нее друга. Это насколько человеку должно быть одиноко, чтобы выдумать целую сказку ради побега? Митя, видимо, единственный, кто поверил в ее сказки, то есть поверил ей. И она продолжала их сочинять.

— Одиночество — бич человечества. Как его преодолевать?

— Я очень редко чувствовала себя одинокой. Конечно, бывали моменты, когда ощущалось некое недопонимание. Но, мне кажется, одиночество нужно, чтобы набраться собственных ресурсов на преодоление собственных кризисов. Если человек не может справляться с ними сам, он не сможет помочь и другому. Преодолеть одиночество можно искренностью и добротой. Если расширяешь круг общения, находишь хобби, которые тебе по душе, то сто процентов найдутся единомышленники.

— Вы начали сниматься в 12 лет. Поделитесь воспоминаниями о первом киноопыте?

— Когда я попала в кино, думала, что это какой-то волшебный мир. Так счастлива была! Считала: сейчас снимусь один раз и стану звездой. А жизнь сказала: «Разбежалась! Не хочешь еще лет 15 поработать, прежде чем стать звездой?»

— Как вы выбираете для себя проекты — критично подходите? Или же молодому актеру приходится соглашаться на все, что дают?

— Поначалу все, что дают. Но мне всегда везло с материалом. Во что-то плохое меня ни разу не утверждали. Я порой расстраивалась: «Почему на меня даже не смотрят?». Зато теперь не приходится избавляться от неприятного шлейфа. Критичного подхода у меня нет. Отказываюсь только от чего-то, что мне не близко. Например, от очень жертвенных ролей без выхода на спасение. Хочется, чтобы у героинь выход был.

— В вашей фильмографии на сегодняшний момент всего четыре драматические роли («Туда и обратно», «Трасса», «Один маленький ночной секрет», «Как приручить лису»). Нравится ли вам этот жанр или отдаете предпочтение другим?

— На самом деле драматичные роли мне очень нравятся, потому что у них есть непростая история, развитие. К тому же мне импонируют стойкие люди, которые, несмотря на все обстоятельства, выживают, остаются сильными. Вообще в жизни зачастую нужно испытать некоторое преодоление, чтобы стать сильнее. Что касается моих ролей, то я проявляю огромное сочувствие к каждому своему персонажу, особенно если эта история о несправедливом отношении к девушке или женщине.

— Что сейчас помогает раскручиваться молодому артисту: соцсети, открытые кастинги или все по старинке, через знакомства?

— Всегда по-разному. Кому-то из моих коллег по цеху помогает круг знакомых, кому-то родители... Что касается круга общения, лично мне он никогда не помогал. Конечно, существует сарафанное радио, но это другое дело. Молодому начинающему артисту лучше по старинке: кастинги, пробы. Соцсети тоже хороший инструмент. Но с ними надо уметь работать: просто так в соцсетях ничего не бывает, это целая наука, как их хорошо раскрутить. Я думаю, что молодому актеру хорошо было бы быть еще и менеджером для самого себя: участвовать в презентации кинопроектов, в околотеатральных мероприятиях и так далее. Что-то да обязательно сработает.

— В этом году вышел сериал «Олдскул» с Марией Ароновой, где вы исполняете одну из главных ролей. Насколько охотно мэтры делятся опытом с молодыми артистами?

— На самом деле актерскому мастерству я училась семь лет: три класса в киношколе, а потом еще четыре в колледже. Работать с артистами такого уровня, конечно, волнительно. Перед Марией Валерьевной очень не хотелось ударить в грязь лицом. Поэтому я так старалась! Скажу честно, даже испытывала некий трепет перед ней. Хотя она очень душевный человек, помогала мне, многое подсказывала. Думаю, это помогло в кадре сделать наши отношения бабушки и внучки более достоверными.

— Съемки — это всегда напряженный процесс, вы даете себе отдохнуть?

— Когда съемочный период заканчивается, очень хочется позволить себе полениться. При этом не критиковать себя за это или за какие-то промахи. Стремление к совершенству — это хорошо, но важно не переусердствовать.

— В этом году вы вышли замуж за актера Тимофея Кочнева. Как ощущаете себя в роли жены?

— В браке я чувствую себя отлично. Вообще, брак — это самое прекрасное, что может быть, если ты нашел себе друга. Семья — это скорее про любовь, тепло и нежность, чем про эмоциональные качели. На них я накаталась до 20 лет.

— Сейчас многие откладывают создание семьи, боятся ответственности, с чем вы это связываете?

— Мне кажется, что еще лет тридцать назад люди действительно намного раньше создавали семьи. А значит, работать и обеспечивать семью нужно было, как только ты получал образование, а то и параллельно с учебой. Но я сужу по собственному опыту: когда начинаешь работать — а я делаю это уже восемь лет, — ты подписываешь договоры и берешь на себя некую ответственность за свои действия.

В этом плане брак — такое же серьезное дело, как и проекты. В нем есть и ответственность, и обязанности. Не думаю, что «рано повзрослеть» — это плохо. Мне, например, нравится работать. Нравится и доступ к ресурсам, который дает работа, и она сама, какой бы сложной ни была. Правда, роли у меня часто непростые, чтобы участвовать в таких проектах, чувствовать все это, нужен хороший эмоциональный интеллект. Это все очень тяжело, порой выматывает. Но я получаю от этого огромное удовольствие.

— Ваша свадьба прошла в славянских костюмах. Откуда такой интерес?

— Интерес к славянским традициям у меня еще с детства. Появился он, когда я посмотрела очень красивый мультфильм «Князь Владимир» (2004), из которого знаю все песни наизусть. К слову, такие мультики очень способствуют развитию патриотизма. Мне в целом очень нравится наша страна.

Что касается наших свадебных нарядов, мне кажется, это было очень красиво даже с точки зрения культурного наследия. И при этом было понимание, что за этим скрыт огромный исторический пласт.

— Вы верите в исполнение желаний?

— Я не верю, я знаю, что желания исполняются. Смотря где, как и когда их загадать!

— Что как участник кинопроцесса вы наблюдаете в современном российском кино? Замечаете ли какие-то тенденции, изменения?

— Иногда мне не нравится клиповость. Где-то это хорошо, а где-то с ума сводит: ничего не понятно. Монтаж стал очень быстрым. Хочется сказать: «Мне неудобно его смотреть! Верните все как было!» Сейчас очень быстрая смена кадров, темпоритм. Может, молодому поколению и комфортно такое смотреть, а мне уже не очень — все-таки я «зумер», а не «альфа» (поколение, рожденное с 2010-го по 2024 год. — «ВМ»).

— Что вы смотрите как зритель?

— Отвечу отчасти в шутку, отчасти всерьез... Смотрим все проекты, которые выходят с участием моего мужа. А потом мы смотрим все мои проекты. Недавно я рыдала над фильмом «Супруги Роуз» с Бенедиктом Камбербэтчем. Еще и тема оказалась мне близкой. Из сериалов понравился «Бар «Один звонок» с Данилой Козловским в главной роли — это интересно. И назову целую серию проектов, которые выходили один за другим и чем-то были близки друг к другу: «Лада Голд», «ЮЗЗЗ», «Черное облако», «Эпидемия»...

— В этом году вам исполнилось 20 лет. С какими планами и устремлениями вы смотрите в будущее?

— Особых переживаний по этому поводу у меня нет. Наоборот, есть чувство, что начинается хороший период некой самостоятельности. Как будто я вышла замуж, и теперь должно стать чуть-чуть поспокойнее, чуть-чуть потише. Чтобы чувствовать себя не словно посреди Тихого океана, когда тебя накрывает волной в 10 метров, а как будто бы уже и волна пусть будет метров пять. У меня много планов, не только в сфере кино, но и во многих других, в которых мне бы хотелось реализоваться. Посмотрим, как это у меня получится в ближайшее пятилетие.

— Есть вещи, от которых вы хотели бы освободиться?

— Наверное, от некоторых навязчивых страхов, зажимов, которые есть у каждого из нас. А хочу я быть «большой тетей» и делать свой бизнес. Но только для того, чтобы исполнять другие свои приятные творческие желания.

Досье

Таисья Калинина родилась 11 августа 2005 года в Москве. Мать актрисы работает логопедом, отец трудится инженером. Также у Таисьи есть старшая сестра Катя. Актриса окончила Киноколледж № 40 «Московская международная киношкола». Дебютировала на экранах в сериале «Женщина в состоянии развода» (2019). Сейчас в фильмографии актрисы 37 работ в кино и сериалах. За свои роли Таисья Калинина награждена призами XXXII Международного детского кинофестиваля «Алые паруса» имени Василия Ланового (2024) как «Лучшая девочка-актриса» за роль в фильме «Обе две», фестиваля «Медвежонок» (2024) как «Лучший герой фильма» за тот же проект. В следующем году ждем с участием Таисьи Калининой сериал «Канские каникулы».

Фильмография