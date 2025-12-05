Жажда жизни и умение драться: какой зрители запомнили Нину Русланову

Ее можно было бы назвать человеком сложной судьбы: росла в детском доме, стала штукатуром, прошла через голодные годы, подрабатывала уборщицей и чуть не умерла при родах. Все это о знаменитой советской и российской актрисе Нине Руслановой. 5 декабря исполняется 80 лет со дня ее рождения. Несмотря на трудный жизненный старт, она смогла прорваться на сцену и стать всесоюзной любимицей. Работала с выдающимися режиссерами, создала множество ярких и цельных кинообразов, всегда была востребована в профессии. В честь юбилея актрисы рассказываем о ее жизни и ролях.

Называли фашисткой и били. Что пришлось пережить актрисе в детстве

Нина Русланова в шутку называла себя «главным подкидышем советского кино. И добавляла: «Фамилия и имя у меня не родные, дата рождения тоже.

Она так и не узнала, кем были ее родители. В феврале 1946 года пищащий сверток с ребенком обнаружили на полустанке под Харьковом случайные люди. Они отнесли находку в милицию. Крошечную девочку, примерно двухмесячную, определили в приют, а потом в детский дом. Там ее назвали Ниной и дали самое распространенное в те годы отчество Ивановна. А вот звучной и знаменитой фамилией Русланова девочку наделила инспектор детских домов. Та была поклонницей певицы Лидии Руслановой, очень популярной после войны.

День рождения маленькая Нина выбрала себе сама. В СССР 5 декабря праздновали день сталинской Конституции. В честь праздника в детдоме относительно вкусно кормили и иногда устраивали самодеятельные концерты. Поэтому девочка решила, что этот день подойдет, чтобы стать и ее личным праздником.

До своего совершеннолетия Нина Русланова сменила пять детских домов в Харьковской области. Позднее она очень не любила вспоминать об этом времени. Только говорила: «Я благодарна судьбе, что была в детском доме. Я приобрела там жажду жизни и умение драться.

Олеся Рудакова дочь Нины Руслановой «Детский дом не был для мамы подарком. Ей постоянно доставалось за то, что она была светленькой. Однажды воспитательница, глядя на ее золотистые волосы, вдруг сказала: «А ты у нас, видно, немка». С тех пор дети обзывали ее фашисткой и жестоко били».

Как детдомовская девочка стала актрисой

После школы Нина Русланова поступила в строительное училище, и год проработала маляром-штукатуром на стройке. Но мечты у детей послевоенного поколения были масштабные: все знали, что живут в самой лучшей стране мира, что строят коммунизм и что он вот-вот наступит.

Нина Русланова не сомневалась, что способна на большее, чем работать на стройке. Сперва она мечтала стать геологом: в то время на экраны как раз вышли два фильма о людях этой героической профессии. Но потом девушка передумала и решила стать великой актрисой. Тем более, что и в школе, и в училище она с успехом участвовала в самодеятельности: пела, плясала, и зал всегда громко аплодировал после ее выступления.

Первым шагом к мечте стал переезд Нины Руслановой в Харьков. Там она поступила в Харьковский театральный институт. Правда, не сразу. Театральный талант в ней разглядел педагог Трофим Ольховский, позже взявший над ней опеку. «Трофим Карпович боялся, что я могу кому-то нагрубить и меня осудят, не поймут, вспоминала актриса. Он-то знал, что резкость моя от трудной жизни, от среды, в которой я выросла. Оберегал меня.

В Харькове будущая актриса проучилась всего один курс. Потом она решила, что стать настоящей, всесоюзно известной актрисой можно только в Москве и отправилась покорять столицу.

В Щукинское училище Русланова поступила практически случайно, придя на прослушивание в тот момент, когда основной набор был окончен, и шел добор мальчиков. Приемная комиссия была несколько шокирована ее украинским говором, но зато им понравилась простота и самобытность девушки. После долгих споров и сомнений педагоги решили все же рискнуть, и девушку зачислили на первый курс. Правда, Руслановой пришлось очень много работать над собой, чтобы речь ее стала правильной.

Актриса училась на курсе Веры Львовой и Леонида Шихматова вместе с Александром Кайдановским, Леонидом Филатовым, Иваном Дыховичным. Во время учебы подрабатывала ночами уборщицей в поликлинике — стипендии катастрофически не хватало даже на еду. А днем изо всех сил тянулась за более сильными сокурсниками.

От первой роли до фильмов, ставших классикой

Когда Нина училась на втором курсе, к ней подошла помощница режиссера Киры Муратовой и предложила сняться в кино. Так она дебютировала в фильме «Короткие встречи, в котором ее партнерами были Владимир Высоцкий и сама Кира Муратова. Первые съемки стали очень важным опытом для юной актрисы. И фильм этот мог бы прославить ее уже тогда, но к сожалению, его не выпустили на большой экран. Фильм этот лег на полку на долгие 20 лет.

Окончив учебу в 1969 году, Нина Русланова получила приглашения сразу от трех театров — «Современника, Театра на Таганке и Театра имени Вахтангова. Выбрав последний, она проработала там 15 лет.

Актриса вспоминала, что быстро учила свои первые роли. Например, в спектакле «Мещанин во дворянстве она получила роль в пять вечера, а в семь уже должна была выйти на сцену. Работая над ролями, она прочитывала горы книг, чтобы лучше понять своего персонажа. Когда играла королеву Маргариту в «Ричарде III, то перечитала об этом времени все, до чего смогла дотянуться, чтобы узнать, кто такие Йорки, Ланкастеры, что такое Алая и Белая розы.

Среди ролей Нины Руслановой в Театре имени Вахтангова — Николь в «Мещанине во дворянстве, Хармиана в «Антонии и Клеопатре, Маруся во «Фронте Маргарита в «Ричарде III, Полякова в «Завтра была война.

В кино Нина Русланова еще со студенческих лет снималась, не переставая. Ее фильмография насчитывает целых 150 ролей. Артистке удавалось быстро вживаться в новые роли, перевоплощаться в разноплановые образы.

Всесоюзную известность она приобрела после выхода многосерийного фильма «Цыган. Как признавалась сама артистка, долгое время люди называли ее Катька-аэропорт. Так запомнилась ее роль зрителю. Это Русланову даже задевало, ведь характеры актрисы и ее героини были совершенно не похожи.

Зрители старшего поколения хорошо помнят ее роли в картинах «Собачье сердце, «Афоня, «Мой друг Иван Лапшин, «Тени исчезают в полдень причем после выхода этого фильма утес в Свердловской области стали называть в честь ее героини Марьи. Нина Русланова всегда играла от сердца, воплощая и в комедиях, и в драмах настоящую русскую женщину.

В 1990, несмотря на трудный период в кинематографе, актриса подарила зрителю такие яркие образы, как одинокая и сильная Лариса в «Зимней вишне и генеральская жена в фильме «Хрусталев, машину. Руслановапродолжала играть и в 2000-х годах, среди ее работ особенно запомнились зрителям роли в сериале «Путейцы, фильме «Настройщик, «Китайская бабушка, «Дом Солнца и «О чем говорят мужчины.

«Это была великая актриса, своим творчеством она воплотила огромное количество русских женщин. Именно на таких характерах, на таких женщинах и держится русская земля, сказал о ней режиссер Юрий Кара, у которого снималась Русланова.

Нелюбовь свекрови и гостевой брак: личная жизнь Нины Руслановой

С первым мужем Нина Русланова познакомилась еще будучи студенткой. Тогда ее курс показывал спектакль на сцене актового зала МГУ, где ее и увидел студент физико-математического факультета Геннадий Рудаков. После спектакля молодые люди познакомились, стали встречаться. Спустя год после знакомства поженилась. Правда, Нину Русланову сразу не приняли родители мужа.

«С первого дня свекровь и невестка невзлюбили друг друга. Но при этом держали нейтралитет, не помню, чтобы они говорили друг о друге плохо, рассказывала в интервью дочь актрисы. До сих пор не пойму, что же бабушке в маме так не понравилось? Худенькая, светленькая, ясноглазая, вроде все при ней. Но это для бабушки было неважно. Она не могла смириться с ее профессией. Артистка это клеймо! Они же, артистки, все изначально непорядочные, считала бабушка. Даже прабабушка, бывшая партизанка и коммунистическая патриотка, мне постоянно сурово выговаривала: Олеся, ты плохая девочка, потому что у тебя мама актриса! А вот папа хороший.

Первое время Нина Русланова и Геннадий Рудаков жили очень дружно, хотя они едва сводили концы с концами. Жить молодой семье было негде, и их сперва приютила педагог актрисы, а потом удалось получить комнату в общежитии. Чтобы подработать, Нина Русланова в перерывах между съемками и репетициями в театре мыла полы в поликлинике. Геннадий Рудаков подрабатывал грузчиком.

Серьезным испытанием для молодых супругов стала беременность актрисы. Дело в том, что у Руслановой обнаружился порок сердца, врачи предупреждали, что рожать ей нельзя, и требовали прервать беременность. «Они мне сказали, что не будут брать ответственность и принимать роды. Говорили, что нужно сделать выбор, кого спасать в случае, если роды пойдут не по плану. Я даже бумажку какую-то подписала, что спасать нужно ребенка, рассказывала впоследствии актриса. Наконец родители мужа нашли врача, который согласился принять трудные роды. Единственная дочь актрисы Олеся Рудакова родилась в 1976 году.

Однако брак Нины Руслановой, казавшийся таким благополучным, в начале 1990-х годов все же распался. «Разошлись, потому что пришло время идти дальше, поясняла впоследствии дочь актрисы. Родители решили разойтись аккуратно, спокойно, чтобы это все переросло в другие, правильные отношения. Геннадий Рудаков, по сути, остался членом семьи, продолжал общаться с бывшей женой и дочерью, а потом и с внуком Константином.

У самой же Нины Руслановой после развода сложились длительные многолетние отношения со звукооператором Равкатом Габитовым, работавшим на «Ленфильме. Спокойный и сдержанный, гражданский супруг смог уравновесить горячий темперамент актрисы. В гостевом браке с ним Нина Русланова прожила более 30 лет. При этом муж актрисы продолжал жить в Санкт-Петербурге, а она сама в Москве. Как говорила Русланова в интервью, такой брак обречен на успех, ведь у пары нет времени на ссоры.