Фрейя Аллан хотела уйти из «Ведьмака» вместе с Генри Кавиллом

Британская актриса Фрейя Аллан дала большое интервью изданию NME. В нём звезда сериала «Ведьмак» в том числе рассказала о тяжёлом для себя времени после съёмок третьего сезона, когда из сериала ушёл Генри Кавилл, исполнитель главной роли.

Аллан вспомнила, что это событие оказалось для неё большой неожиданностью — она даже раздумывала уйти из шоу вслед за бывшим коллегой. Однако девушку всё же убедили остаться, и она решила продолжать дело Кавилла по соблюдению канона оригинальных книг.

Третий сезон был очень трудным для всех. Я плакала, потому что хотела закончить шоу с человеком, который играл моего приёмного отца. Впервые я увидела, как может выглядеть моя жизнь без «Ведьмака»… Я действительно хотела дать фанатам то, чего они хотят. Я также видела, как Генри часто настаивал на включении определённых реплик из оригинальных книг. Когда он ушёл, я вдохновилась его примером и взяла на себя эту роль.

Четвёртый сезон «Ведьмака» вышел на Netflix 30 октября — главную роль в нём исполнил Лиам Хемсворт («Голодные игры»). Пятый сезон выйдет в 2026 году и завершит телевизионную сагу Геральта из Ривии.