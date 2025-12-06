Десять лучших фильмов с Беном Аффлеком

Немногословный и всегда немного нелюдимый Бен Аффлек своей славой обязан матери, которая стала его путеводной звездой в мире актёрского мастерства.

© Чемпионат.com

Биография Бена Аффлека

Бен Аффлек родился в Беркли, США, 15 августа 1972 года. Его семья была простой: мать будущей знаменитости Кристин работала преподавательницей, а отец Тим медиком. На заре юности Тим грезил о карьере актёра, дружил с Дастином Хоффманом и мамой Гвинет Пэлтроу. Но дурные привычки взяли верх: вскоре он бросил жену с двумя детьми и уехал в Калифорнию. Забота о детях легла на плечи Кристин. Она мечтала, что Бен пойдёт по её стопам и посвятит свою жизнь педагогике.

Судьбоносную роль в жизни Аффлека сыграла случайность: мать устроила семилетнего Бена на роль в сериале «Путешествие Мими». На съёмочной площадке юный актёр познакомился с Мэттом Дэймоном, ставшим его лучшим другом. Мальчики жили по соседству, посещали одну школу и даже ходили на одни пробы, при этом не соревнуясь и не завидуя.

Молодой актёр беспрестанно ходил на всевозможные кастинги, и казалось, что ему нет места в профессии. Тогда закадычные друзья Мэтт и Бен решили взять всё в свои руки. Дэймон написал повесть, которая легла в основу картины «Умница Уилл Хантинг». Поначалу ребята хотели экранизировать повесть и написали для неё сценарий. Но столкнулись с очередной проблемой: все кинокомпании с недоверием относились к начинающим актёрам и либо не хотели браться за дело, либо выдвигали фантастические условия. Например, что в главных ролях должны сниматься Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

Аффлек и Дэймон наотрез отказывались от подобных предложений: они сами хотели исполнить главные роли в своём фильме. Спустя время актёрам удалось сотворить невозможное. Фильм произвёл настоящий фурор в Голливуде: Бен и Мэтт получили «Оскар» за лучший сценарий, а Робин Уильямс – заветную статуэтку за «Лучшую роль второго плана».

В 2000 году Бен сыграл в фильме «Азартные игры», где его партнёршей стала Шарлиз Терон. Уже будучи популярным, актёр стал получать множество предложений, но был крайне избирательным. Следующей работой голливудской знаменитости стала военная драма «Перл-Харбор». Фильм об истории любви на фоне американо-японской войны получил не самые лучшие отзывы. Ветераны посчитали, что лента не соответствует действительности, и нашли много неточностей.

Аффлек решил, что пора громко заявить о себе как о режиссёре и сценаристе. Его работа «Операция «Арго» была снята на основе реальных событий и произвела фурор в киноиндустрии: лента получила три «Оскара», в том числе за лучший фильм.

Следующая работа в амплуа режиссёра и актёра – «Город воров». Лента получила массу положительных отзывов и номинаций. А Джереми Реннер, сыгравший в картине, был номинирован на «Оскар». Затем последовали такие фильмы, как «Исчезнувшая», «Бэтмен против Супермена», «Отряд самоубийц». Две последние картины провалились в прокате и номинировались на «Золотую малину».

Спорт и питание

Бену Аффлеку 53 года, но он не всегда был в такой спортивной форме, как сейчас. Долгое время актёр боролся с зависимостями и только перед подготовкой к роли в «Бэтмен против Супермена» взял себя в руки. Бен изводил себя тренировками, а костюм Бэтмена весил 35 кг.

На помощь голливудской знаменитости пришла целая команда фитнес-тренеров, диетологов и врачей. Пришлось выработать режим и распорядок дня. Начинать его с завтрака и есть по выработанному графику шесть-семь раз в день небольшими порциями. Бену давали поблажки: иногда ему можно было съесть запрещённый гамбургер. Питание актёра состояло из продуктов, богатых белком. Это необходимо для набора мышечной массы. Аффлек полностью отказался от молочной продукции.

Личный фитнес-тренер еженедельно разрабатывал для знаменитости новую систему тренировок. Каждый день состоял из занятий на определённые группы мышц: при этом набор упражнений не повторялся дважды. Помимо силовых тренировок, делался акцент на кардио: так Бен избавлялся от лишнего жира.

Личная жизнь

В 1997 году Голливуд ярко обсуждал роман Бена и Гвинет Пэлтроу. Пара встречалась некоторое время, но рассталась по инициативе актёра. Поговаривают, что на съёмках «Влюблённого Шекспира» Пэлтроу увлеклась Джозефом Файнсом.

В 2002 году Бен Аффлек и Дженнифер Лопес объявили о своём романе. Папарацци постоянно снимали влюблённых, а те, кажется, с удовольствием им позировали. Но буквально через год знаменитости расстались. Впрочем, актёр долго не горевал: уже через два года он женился на актрисе Дженнифер Гарнер. В браке у актёров родились две дочери и сын: Вайолет Энн, Серафина Роуз и Сэмюэль. Поначалу отношения влюблённых казались семейной идиллией, но то и дело стали появляться слухи о постоянных ссорах и размолвках. Через 10 лет пара не выдержала испытания на прочность: Гарнер и Аффлек официально расстались, но на развод подали лишь ещё через два года.

На съёмках фильма «Глубокие воды» в 2019 году Бен познакомился с актрисой Аной де Армас. Между двумя актёрами вспыхнула страсть, пара продержалась на плаву до 2021 года. А через несколько месяцев журналисты засняли Аффлека с Дженнифер Лопес. Пара поначалу не комментировала отношения и подливала масло в огонь: их фотографии облетели все крупные издательства.

Позже парочка всё-таки объявила о воссоединении и официально поженилась в 2022 году в Лас-Вегасе. В Голливуде до сих пор гадают: действительно ли это была любовь или просто грамотный пиар? Впрочем, в 2024 году Дженнифер подала на развод: так же неожиданно, как и начались их странные отношения.

10 фильмов с Беном Аффлеком

«Армагеддон», США, 1998 год

Жанр: фантастика, боевик

Режиссёр: Майкл Бэй

Главные актёры: Брюс Уиллис, Бен Аффлек, Лив Тайлер

Возрастные ограничения: 12+

Бен Аффлек сначала выразил готовность самостоятельно выполнять все трюки. Однако в первые же недели от своих слов отказался – настолько опасными оказались сцены. Аффлек был в хорошей физической форме, но режиссёру Майклу Бэю не понравились зубы актёра. Новая улыбка встала Бену в $ 20 000.

Актёр вспоминал, что им разрешили съёмки на площадке настоящего шаттла, однако с условием, что никто из присутствующих не будет проявлять любопытство. Аффлека прогнали спустя несколько минут – он не удержался и заглянул вовнутрь шаттла.

Режиссёр не планировал любовную линию героев Бена Аффлека и Лив Тайлер, фильм должен был получиться чисто героическим. Но, увидев успех «Титаника», всё же решил прописать историю.

Жанр: драма

Режиссёр: Гас Ван Сент

Главные актёры: Мэтт Дэймон, Робин Уильямс, Бен Аффлек

Возрастные ограничения: 18+

Сценарий о 20-летнем вундеркинде Уилле Хантинге Мэтт Дэймон и Бен Аффлек начали писать ещё в студенческие годы. Тогда друзья и не предполагали, что картина заинтересует ведущие кинокомпании. За сценарий новичков развернулась целая борьба. При этом ни Мэтта, ни Бена в итоговый фильм брать не хотели – их роли планировали отдать Брэду Питту и Леонардо Ди Каприо. Но Аффлек и Дэймон согласились продать сценарий только при условии, что снимутся в нём сами. И получили премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

Кстати, та самая культовая сцена беседы Уилла и доктора Шона шла в окружении нескольких тысяч человек. Это собрались поклонники актёра Робина Уильямса.

Жанр: боевик, фантастика

Режиссёр: Зак Снайдер

Главные актёры: Генри Кавилл, Бен Аффлек, Галь Гадот

Возрастные ограничения: 18+

Актер был очень удивлён, когда получил предложение сыграть Бэтмена. Даже сначала хотел отказаться. В первую неделю, едва подписав контракт, Бен начал усиленные тренировки. За несколько месяцев Аффлек набрал отличную форму, увеличив мышечную массу до 14 кг.

Режиссёр сразу предупредил Бена о возможной критике фанатов супергероя и даже запретил читать в интернете любые отзывы о выборе актёра на эту роль. Аффлек не удержался, однако, увидев первый же оскорбительный комментарий, перестал вообще выходить в Сеть. Эту работу Бен считает одной из самых сложных, но любимых. «Я испытываю чувство ревности, что его может сыграть кто-то другой», – шутил Аффлек.

Жанр: триллер, драма, криминал

Режиссёр: Кевин Макдональд

Главные актёры: Рассел Кроу, Бен Аффлек, Рэйчел Макадамс

Возрастные ограничения: 18+

В оригинальном актёрском составе не было места Бену Аффлеку. Фильм должен был стать неким воссоединением главных актёров «Бойцовского клуба» Эдварда Нортона и Брэда Питта. Но Питту не суждено было сняться в картине из-за начавшейся масштабной голливудской забастовки сценаристов. А Нортон уже дал согласие на работу в другой картине, поэтому ему тоже пришлось отказаться от предложения. Так его место и занял Бен.

Персонаж актёра – конгрессмен Коллинз, которого начинают подозревать в гибели его любовницы. Под ударом карьера и брак дипломата.

«Догма», США, 1999 год

Жанр: фэнтези, драма, комедия

Режиссёр: Кевин Смит

Главные актёры: Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Линда Фиорентино, Сальма Хайек

Возрастные ограничения: 16+

По сценарию два падших ангела – Локи и Бартлби – узнают, что у них есть шанс вернуться в рай. Для этого им необходимо пройти через освящённую арку в соборе Нью-Джерси. Своеобразная комедия получила двоякие отзывы: некоторые посчитали картину некой насмешкой над религиозными канонами, другие, напротив, восхитились сценарием и актёрской игрой.

В 2024 году Кевин Смит анонсировал сиквел картины и намекнул, что был бы рад видеть Аффлека и Дэймона в своей картине.

«Операция «Арго», Великобритания, США, 2012 год

Жанр: триллер, драма, биография

Режиссёр: Бен Аффлек

Главные актёры: Бен Аффлек, Брайан Крэнстон, Алан Аркин

Возрастные ограничения: 18+

Фильм снят на основе реальных событий, когда из иранского плена удалось спасти американских дипломатов. Изначально главную роль должен был играть Брэд Питт, но из-за занятости ему пришлось отказаться от роли агента ЦРУ Тони Мендеса. Картина, срежиссированная Беном Аффлеком, получила сразу три «Оскара», включая главный приз – «За лучший фильм».

Аффлек крайне ответственно подошёл к работе: чтобы действия картины максимально походили на 1970-е годы, он снимал фильм на обычную плёнку, уреза́л кадры и растягивал их с целью получить специфическую зернистость.

«Перл-Харбор», США, 2001 год

Жанр: военный, драма, боевик

Режиссёр: Майкл Бэй

Главные актёры: Бен Аффлек, Джош Хартнетт, Кейт Бекинсейл

Возрастные ограничения: 12+

Военную драму снимали 106 дней. Изначально в актёрский состав входили Мэтт Дэймон, Бен Аффлек и Гвинет Пэлтроу. Но из-за занятости в других съёмках Пэлтроу и Дэймон отказались от предложения. При этом Мэтт Дэймон появился в конце фильма в небольшой роли стрелка. Снимался актёр бесплатно, как потом признался, в знак уважения к режиссёру фильма.

«Исчезнувшая», США, 2014 год

Жанр: триллер, драма, детектив

Режиссёр: Дэвид Финчер

Главные актёры: Бен Аффлек, Розамунд Пайк, Нил Патрик Харрис

Возрастные ограничения: 18+

Ради главной роли Бен Аффлек приостановил работу над своей картиной – всё ради того, чтобы поработать с Дэвидом Финчером. Актёр периодически самовольничал на съёмочной площадке: однажды он изменил настройки камеры и поспорил с коллегами, что режиссёр ничего не заметит. Однако Финчер сразу заметил, что изображение стало тусклым.

Для работы над картиной Аффлек встречался с реальными людьми, обвинёнными в убийствах.

«Расплата», США, 2016 год

Жанр: боевик, триллер

Режиссёр: Гэвин О’Коннор

Главные актёры: Бен Аффлек, Анна Кендрик, Дж. К. Симмонс

Возрастные ограничения: 18+

Персонаж Аффлека – Кристиан Вольф, аутист и математический гений, который работает аудитором в преступных организациях. В криминальном мире он известен как Бухгалтер, и его деятельностью интересуется отдел по борьбе с преступностью. Но Кристиан ещё и первоклассный убийца, который не оставляет после себя следов.

«Глубокие воды», Австралия, США, Канада, 2022 год

Жанр: триллер, драма

Режиссёр: Эдриан Лайн

Главные актёры: Бен Аффлек, Ана де Армас, Трэйси Леттс

Возрастные ограничения: 18+

Супруги Вик и Мелинда с виду счастливая пара, у них есть дочь, большой дом и внушительный банковский счёт. Но Мелинде брак наскучил, она меняет любовников, не скрывая измены от мужа. Переполняемый жгучей ревностью Вик решается на страшный шаг, который приводит к трагедии…