Умер актер из «Сталинграда»

На 68-м году жизни скончался российский актер, режиссер и сценарист Олег Урюмцев. Его смерть 6 декабря подтвердили в Союзе кинематографистов России. Причина ухода из жизни не уточняется.

Кинорежиссер Олег Урюмцев родился в 1958 году, окончил факультет журналистики Иркутского государственного университета. В 1991 году выпустился с постановочного факультета ВГИКа (специальность "режиссер-постановщик художественного кино и телефильма").

Снимался в фильмах "Сталинград", "Петербургские тайны", "Бесконечность", "Великий полководец Георгий Жуков". Выступал в качестве автора сценария и режиссера фильмов "Исход", "На земле белых вод и высоких гор", "Время собирать камни", "Кто такой OZEROFF?", "Рядовой Евгений Родионов", "Проповедники", "Часовые Победы", "Рядовой Евгений Родионов", "Как дети деда Мороза искали или Долгожданный почтальон".

Руководил студией "ОНЛИ АРТ", бы учредителем Международного кинофестиваля военного кино имени Ю. Н. Озерова.