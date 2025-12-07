Умер режиссер Криштофович

На 79-м году жизни умер режиссер и сценарист Вячеслав Криштофович. Об этом сообщил кинокритик Андрей Плахов в Telegram-канале.

Он рассказал, что коллеги и друзья называли режиссера Вячеком, а также вспомнил о работе в кино в советское время. Тогда Криштофович жил в Киеве и работал с известными московскими актерами.

«Вячек был хорошим человеком и фильмы делал хорошие, с настроением, авторской интонацией и человеческим лицом», — написал кинокритик.

Ранее стало известно, что народный артист РСФСР, актер и режиссер театра и кино Всеволод Шиловский ушел из жизни. Артисту было 87 лет. Причина его смерти не уточняется.