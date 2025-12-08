Евгений Стеблов сыграл более 100 киноролей, но самыми любимыми стали пять

8 декабря народному артисту РФ Евгению Стеблову исполнилось 80 лет. В его фильмографии - более ста ролей. Сейчас Евгений Юрьевич служит в театре Моссовета - увидеть его на сцене можно в спектаклях "Соло для часов с боем" и "Не все коту Масленица". В роли Франтишека Абеля Евгений Стеблов выйдет на сцену 13 декабря.

"РГ" вспоминает самые любимые роли маэстро в кино.

"Я шагаю по Москве"

В фильме Георгия Данелии "Я шагаю по Москве" Евгений Стеблов сыграл Сашку Шаталова. Эту роль он получил, еще будучи студентом Щукинского училища. Сам актер признавался, что "хождение без цели" по коридорам Мосфильма было популярно среди актеров-студентов той поры - молодого Евгения Стеблова заметила Лика Авербах, которой пришлось срочно искать замену актеру на роль Сашки. Вместе с Локтевым и Михалковым они составили невероятное трио - а Данелия снял фильм, который навсегда будет ассоциироваться с молодостью.

"До свидания, мальчики"

Михаил Калик эмигрировал в Израиль в 1971 году - с тех пор и до конца 80-х его фильмы были под негласным запретом. А между тем картина "До свидания, мальчики!" - один из лучших фильмов о взрослении в довоенную эпоху в истории советского кино. Окончательное название фильма, как нетрудно догадаться, позаимствовали из стихотворения Булата Окуджавы - известно, что эти строки поэт посвятил Борису Балтеру - автору этой повести. Борис Балтер писал повесть о представителях своего поколения - тех, кого Великая Отечественная война застала совсем молодыми.

Место действия фильма - Евпатория. Это история о трех мальчишках, чья беспечная юность проходит в южном приморском городе. Володю (Евгений Стеблов) воспитывает мать - образцовая комсомолка (Ангелина Степанова), Саша Кригер (Николай Досталь) мечтает стать врачом как отец, а простоватый Витя Аникин хочет стать учителем (эту роль играет молодой Михаил Кононов, который спустя почти десять лет воплотит образ Нестора Петровича Северова в "Большой перемене") … У молодых ребят, только-только закончивших девятый класс, есть свои мечты. Есть любовь к прекрасным девочкам, к морю и солнцу. Но наступает война - и мальчишки решают уехать сначала в военное училище, а потом - на фронт.

"По семейным обстоятельствам"

Квартирный вопрос испортил москвичей - как припоминал нам еще Булгаков. Примерно так думаешь, когда смотришь "По семейным обстоятельствам" с Галиной Польских и Евгением Евстигнеевым в главных ролях. Суть-то в чем? Еще молодая и очень деятельная теща (Галина Польских) делит одну жилплощадь с дочкой и непутевым зятем Игорьком (Евгений Стеблов). Хочет разъехаться - но в СССР сделать это не так просто. В итоге влюбляется в художника Николая Павловича (в этой роли - фантастический и интеллегентнейший Евгений Евстигнеев) - и сама оказывается на месте молодой невестки, которой приходится искать общий язык со свекровью (Евгения Ханаева).

Социальная комедия, которая понравится любителям "Покровских ворот" и "Родни". А Евгений Стеблов играет замечательного и очень терпеливого зятя Игорька - этот его образ на долгие годы станет советским эталоном.

"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"

В легендарной советской экранизации романов Конан Дойля Евгений Стеблов сыграл доктора Джеймса Мортимера - душеприказчика и друга покойного Чарльза Баскервиля. Именно он рассказал Холмсу и Ватсону красивую легенду о родовом проклятии Баскервилей.

"Не хочу быть взрослым"

Сюжет этого фильма чем-то напоминает пресловутую историю про дядю Федора. Для маленького Павлика (Кирилл Головко-Серский) наконец-то наступает время свободы - летние каникулы. Вместе с семьей - мамой, спортсменкой-красавицей (Наталья Варлей) и нервным отцом-интеллигентом (Евгений Стеблов) он приезжает в гости к бабушке, в Звенигород. Больше никаких уроков, кружков, секций, дополнительных занятий! А еще из Звенигорода можно доехать в Москву на автобусе, и отправиться в путешествие по городу без родителей!