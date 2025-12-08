Умер актер Тийт Хярм, сыгравший в «Отеле «У погибшего альпиниста»

Ушел из жизни Тийт Хярм, советский и эстонский актер театра и кино, танцовщик, хореограф, балетмейстер и театральный деятель. Хярм - народный артист Эстонской ССР.

© Российская Газета

Как передает EER (ресурс в РФ заблокирован), исполнитель скончался 7 декабря.

Тийт Хярм родился в 1946 году в Таллине. В 1962-м окончил республиканское столичное хореографическое училище, в 1966-м - ленинградское. Танцевал в театре "Эстония", в 1967-1972 гг. - ведущий артист Noor Ballet, откуда вернулся в "Эстонию". В 2001-2009 гг. - главный балетмейстер и хореограф театра. В 2014-м основал свою труппу.

Экранный дебют - 1975 год. Среди ролей актера - робот (как выяснится по сюжету далее) Олаф Андварафос в "Отеле "У погибшего альпиниста" по Стругацким; Друд, главная роль, в "Блистающем мире" по Грину; Волинин, партнер главной героине, в "Анне Павловой" 1983-м - проекте СССР, Великобритании, Франции, ГДР и Кубы.