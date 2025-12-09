Умер актер Алмену Гонсалвеш, звезда «Санта-Барбары»

Ушел из жизни Алмену Гонсалвеш, актер кино, сериалов и "мыльных опер", сценарист и продюсер.

В списке работ артиста не менее 160 проектов. Его первое появление на экране датировано серединой 1980-х, последнее - текущим годом.

За карьеру исполнитель снялся минимум в 3000 эпизодах телешоу. Среди них - "Санта-Барбара" (португальский сериал, выходивший в 2015-2016 гг.), "Теория заговора", "Одинокая и хорошая девушка", "Наследница", "Море страстей". Также снимался в рекламе.

Бывшая жена - актриса Рита Салема: экс-супруги постоянно появлялись вместе на экране.

17 октября артисту исполнилось 66 лет. Как передает IMDb, актер умер в Лиссабоне от рака.