Охлобыстин рассказал об отношении к снятым по его сценариям фильмам

Актер Иван Охлобыстин признался в беседе с «Пятым каналом», что столкнулся с критикой из-за своих сценариев к фильмам.

За всю свою творческую карьеру, которая длится на протяжении 40 лет, Охлобыстин написал сценарии почти к 30 кинокартинам, таким как «Даун Хаус», «Мусорщик» и «ДМБ».

«Я написал очень много, да. Но когда оно (кино — прим. ред.) появлялось, меня очень критиковали», — поделился актер.

Однако он отметил, что, несмотря на критику, со временем многие его фильмы стали культовыми. По словам Охлобыстина, «Мусорщика» зрители любят и сегодня.

В ноябре Иван Охлобыстин заявил, что является плохим режиссером. По словам актера, ему не хватает административного таланта для работы в этой профессии. При этом артист не исключил, что может снять хорошую кинокартину, если приложит усилия. Однако он считает, что есть большая вероятность, что у него случится инсульт во время такой работы над фильмом.