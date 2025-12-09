Актер Федор Гамалея рассказал, что ему помогает входить в роль

В минувший четверг в прокат вышла новогодняя комедия "Шальная императрица". Одну из главных ролей в ней играет Федор Гамалея - актер, для которого эта работа стала возможностью не только примерить костюм предпринимателя Потемкина, но и освоить уникальный транспорт. В интервью "Российской газете" он рассказал о магии актерской профессии, о том, как музыка помогает входить в роль и почему детские воспоминания - бесценный багаж.

Федор, ваш новый фильм - "Шальная императрица". Как вы готовились к роли Потемкина? Что в этом герое оказалось самым сложным?

Федор Гамалея: Мой персонаж - современный предприниматель, человек с опытом, который решает заняться делом не для денег, а для души. Он становится водителем грандиозного каретомобиля, чтобы дарить людям эмоции. Самым сложным и интересным стало освоение этого уникального транспортного средства. Еще до съемок я приехал к конструкторам, чтобы почувствовать его характер. Было важно не просто технически управлять им, а сделать это органичной частью образа Потемкина - человека, который обрел свое призвание.

Как вы думаете, чем "Шальная императрица" зацепит зрителя?

Федор Гамалея: Это фильм-праздник, фильм-настроение. Канун Нового года у многих ассоциируется с чудом. Именно про это наша картина. В ней есть легкий юмор, приключение и очень теплые, человечные истории. Думаю, после просмотра зрителям захочется поверить в свою мечту и ощутить то самое новогоднее волшебство, которое всем нам необходимо.

Были ли на съемках моменты, когда вы удивляли сами себя?

Федор Гамалея: Да! В одной из сцен моему герою нужно было убегать. Я с удивлением обнаружил в себе скрытые спортивные таланты - не думал, что могу так быстро бежать в классической обуви (смеется).

Вы пришли в актерство из мира моды и блогов. Что стало точкой перехода?

Федор Гамалея: Для меня это не смена профессии, а закономерное развитие. Вся предыдущая деятельность была связана с работой над собой: телом, психологией, умением подать мысль. Но меня всегда манило глубокое творческое погружение. Актерство стало квинтэссенцией, которая позволяет не демонстрировать себя, а проживать жизни других людей.

Это настоящая магия. Помню, после съемок сложной сцены, где герой спасал тонущую девушку, я пошел в магазин. Стою на кассе и ловлю себя на мысли: "Сегодня ты девять раз спасал человека. А сейчас просто покупаешь ужин". В этой смене реальностей - особая магия нашей профессии.

Как вы выбираете проекты? Что важнее - роль или режиссер?

Федор Гамалея: Сейчас главный критерий - история в целом и потенциал для роста. Я убежден, что роли приходят не случайно. Режиссер может разглядеть в актере то, что тот в себе еще не открыл. Мой внутренний скептицизм на старте - это инструмент: он заставляет задавать вопросы, глубже погружаться в материал, чтобы убедить в первую очередь самого себя.

В вашей фильмографии - историческое кино, фэнтези, а теперь комедийное приключение. Как адаптируетесь к разным жанрам?

Федор Гамалея: Один из самых действенных для меня инструментов - музыка. Часто составляю для себя саундтрек к роли или всему фильму. Это помогает поймать нужное настроение, ритм, эмоцию. Сейчас, например, я снимаюсь в проекте на стыке любовной драмы и детектива, с каскадерскими элементами. И у этого персонажа, конечно, уже есть свой плейлист.

Есть ли среди ваших героев тот, с кем вы себя особенно ассоциируете?

Федор Гамалея: Пожалуй, нет ни одного, с кем бы я себя полностью отождествлял, и в этом красота профессии. Но каждый герой оставил во мне уникальный след, чему-то научил. Они как знакомые из параллельных жизней - все разные и все по-своему ценны.

Ваше детство прошло в Москве. Какие воспоминания повлияли на ваш путь?

Федор Гамалея: Их много, и все сложились в одну картину. Воскресные походы в церковь на Пресне, бабушкины пирожки, которые она пекла, читая нам "Мастера и Маргариту". Дискотеки в Коктебеле; тонувшего в море, меня спасла рука незнакомца, выставки, книги, первая влюбленность… Эти моменты научили главному: жизнь невероятно многогранна. В ней есть место и чуду, и драме, и высокой культуре, и простой радости. Это бесценный багаж для актера.

Насколько для вас важно наследие вашего прапрадеда, ученого Николая Гамалеи?

Федор Гамалея: В детстве это был просто фон. Сейчас я понимаю, что это наследие, помимо прочего, воспитало во мне внутреннюю дисциплину и стремление к качеству. В творческой профессии без этого сложно.

Как находите баланс между личной жизнью и плотным графиком?

Федор Гамалея: Баланс для меня - это не про равное количество времени, а про его качество. Важно уметь полностью переключаться. Если много работал - нужно дать себе выдохнуть, сменить обстановку. Идеально, когда партнер понимает специфику твоего графика, а ты ценишь и оберегаешь время, которое можете провести вместе.

Что вас вдохновляет?

Федор Гамалея: Сильнее всего вдохновляют люди и их истории. Поэтому главные источники - литература и музыка. А вообще, вдохновение можно найти в любой интересной беседе, в путешествии, в новом опыте.

Как отдыхаете, чтобы восстановить силы?

Федор Гамалея: Лучше всего меня перезаряжает смена деятельности. Обожаю музыку - послушать, сходить потанцевать. Люблю путешествовать, открывать новые культуры. А еще мне нравится готовить - это медитативный процесс, и создавать вокруг себя уютное, осмысленное пространство.

Как вы видите развитие российского кино и свою роль в нем?

Федор Гамалея: Я вижу энергичный рост и большое желание создавать качественное кино разных жанров. Моя роль - быть частью этой энергии, принося в каждый проект максимальную вовлеченность и желание делать историю правдивой.

Есть ли планы на участие в международных проектах?

Федор Гамалея: Я открыт для интересных предложений со всего мира. Язык кино интернационален, и искусство не должно иметь границ. Как говорится, время покажет.