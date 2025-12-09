Киану Ривз открыл самый большой в мире приют для кошек и собак

Канадский актер Киану Ривз открыл в США самый большой приют для собак и кошек в мире. Как сообщается на странице приюта «Арч-Хейвен» в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), ленточку 61-летний артист торжественно перерезал в начале декабря.

На создание приюта, в котором животным будут помогать бесплатно, Ривз потратил $100 млн собственных денег.

Животных здесь не будут усыплять, за ними станут ухаживать пожизненно. Всего на территории находятся 500 питомников с климат-контролем для кошек, обустроена выездная ветеринарная больница, собакам выделена огромная площадка для выгула без поводка.

В начале декабря императорская семья Японии опубликовала фотографии спасенных ими котов. Всего были опубликованы три снимка двух питомцев Императорской семьи — кошек по кличке Семь и Мими. Обе они были взяты из приюта по инициативе императрицы Масако и принцессы Айко. Для Мими это первые официальные фотографии, распространенные Агентством.