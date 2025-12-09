Портал IMDb назвал самых популярных артистов 2025 года

Самый популярный сайт о кино IMDb продолжает подводить итоги 2025 года. Портал раскрыл имена самых популярных звёзд за последние 11 месяцев — в топ вошли 10 артистов, чьи страницы пользователи посещали чаще всего.

Абсолютным лидером топа стала Изабела Мерсед — актриса снялась в «Супермене» и «Одних из нас». На второй строчке оказалась Эйми Лу Вуд из «Белого лотоса», тройку замкнул Мэттью Гуд из «Отдела нераскрытых дел».

В десятку также вошли Сидни Суини, Бритт Лауэр, Уолтон Гоггинс и Дэвид Коренсвет.

10 самых популярных актёров и актрис по версии IMDb