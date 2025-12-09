Изабела Мерсед, Том Круз и Сидни Суини: 10 самых популярных артистов 2025 года на IMDb

Самый популярный сайт о кино IMDb продолжает подводить итоги 2025 года. Портал раскрыл имена самых популярных звёзд за последние 11 месяцев — в топ вошли 10 артистов, чьи страницы пользователи посещали чаще всего.

Портал IMDb назвал самых популярных артистов 2025 года
Абсолютным лидером топа стала Изабела Мерсед — актриса снялась в «Супермене» и «Одних из нас». На второй строчке оказалась Эйми Лу Вуд из «Белого лотоса», тройку замкнул Мэттью Гуд из «Отдела нераскрытых дел».

В десятку также вошли Сидни Суини, Бритт Лауэр, Уолтон Гоггинс и Дэвид Коренсвет.

10 самых популярных актёров и актрис по версии IMDb

  1. Изабела Мерсед («Супермен», «Одни из нас»)
  2. Эйми Лу Вуд («Белый лотос»)
  3. Мэттью Гуд («Отдел нераскрытых дел»)
  4. Том Круз («Миссия невыполнима: Финальная расплата»)
  5. Сидни Суини («Кристи»)
  6. Бритт Лауэр («Разделение»)
  7. Сидни Чендлер («Чужой: Земля»)
  8. Уолтон Гоггинс («Фоллаут»)
  9. Дэвид Коренсвет («Супермен»)
  10. Ванесса Кирби («Фантастическая четвёрка: Первые шаги»).