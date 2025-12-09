Портал IMDb назвал самых популярных артистов 2025 года

Изабела Мерсед, Том Круз и Сидни Суини: 10 самых популярных артистов 2025 года на IMDb
Самый популярный сайт о кино IMDb продолжает подводить итоги 2025 года. Портал раскрыл имена самых популярных звёзд за последние 11 месяцев — в топ вошли 10 артистов, чьи страницы пользователи посещали чаще всего.
Абсолютным лидером топа стала Изабела Мерсед — актриса снялась в «Супермене» и «Одних из нас». На второй строчке оказалась Эйми Лу Вуд из «Белого лотоса», тройку замкнул Мэттью Гуд из «Отдела нераскрытых дел».
В десятку также вошли Сидни Суини, Бритт Лауэр, Уолтон Гоггинс и Дэвид Коренсвет.
10 самых популярных актёров и актрис по версии IMDb
- Изабела Мерсед («Супермен», «Одни из нас»)
- Эйми Лу Вуд («Белый лотос»)
- Мэттью Гуд («Отдел нераскрытых дел»)
- Том Круз («Миссия невыполнима: Финальная расплата»)
- Сидни Суини («Кристи»)
- Бритт Лауэр («Разделение»)
- Сидни Чендлер («Чужой: Земля»)
- Уолтон Гоггинс («Фоллаут»)
- Дэвид Коренсвет («Супермен»)
- Ванесса Кирби («Фантастическая четвёрка: Первые шаги»).