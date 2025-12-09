Клава Кока и Bearwolf сыграют в комедии «Невероятные приключения Шурика»

Певица, телеведущая и блогер Клава Кока (настоящее имя - Клавдия Высокова) и певица, фитнес-тренер и модель Bearwolf (Валерия Василевская) снимаются в новой новогодней комедии ТНТ "Невероятные приключения Шурика".

Их роли - чирлидерши соперничающих команд - "Лихих петухов" и "Городских псов" в эпизоде с игрой в городки. Капитанов команд играют Женя Ершов и Дава Манукян.

В центре сюжета фильма - история любви Шурика и Нины, в которой встретится множество отсылок к отечественному и мировому кино.

В ролях: Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Гарик Мартиросян, ANNA ASTI, Михаил Галустян, Никита Кологривый, Ирина Горбачева, IOWA, The Hatters, Слава Копейкин, Лариса Долина, Филипп Киркоров и другие.

Премьера в кинотеатрах состоится 11 декабря.