Николас Холт рассказал, почему стал играть мрачных персонажей в кино

Актёр Николас Холт, известный в последнее время по роли Лекса Лютора в «Супермене» Джеймса Ганна, рассказал, по какой причине стал чаще брать на себя роль антагонистов или мрачных персонажей.

По словам Холта, всё дело во взрослении. Когда тебе 20 лет, ты пытаешься понять, кого тебе больше нравится играть в кино, а через десять лет ты пытаешься глубже понять даже плохих героев, поэтому берёшься даже за мрачные роли.

Дэниел Калуя и я всегда говорили, что в 20 лет мы пытаемся понять и попробовать героев, а когда нам исполняется 30, всё становится по-настоящему интересным с точки зрения персонажей.

Кстати, в образе Лекса Лютора актёр снимется и в сиквеле «Супермена», в котором герой объединит усилия с Человеком из стали против Брейниака.