Леонардо Ди Каприо раскрыл свое отношение в ИИ в кино и музыке

Американский актёр Леонардо Ди Каприо дал большое интервью изданию Time. В нём звезда недавнего хита «Битва за битвой» и многих других культовых фильмов рассказал о своём отношении к искусственному интеллекту, который становится инструментом в том числе в актёрском ремесле.

По мнению Ди Каприо, нейросети никогда не смогут сравниться с человеком в создании искусства, потому что оно должно исходить только от самих людей. Актёр привёл в пример ситуацию с музыкальными треками, которые нейросеть исполняет голосом умерших звёзд — даже эти песни быстро забываются в интернете.

Всё, что действительно считается искусством, должно исходить от человека. Знаете, в интернете уже есть невероятные каверы известных групп в других жанрах. Например, песни The Weeknd в исполнении голоса Майкла Джексона. Вы слушаете их и думаете: «Господи, это круто». Но потом песня получает свои 15 минут славы и просто растворяется среди интернет-мусора. В ней нет никакой опоры. В ней нет человечности, какой бы гениальной она ни была.

Ранее схожие мысли об искусственном интеллекте высказывали и другие деятели Голливуда. Все они так или иначе считают, что заменить человеческий опыт просто невозможно, а сам ИИ способен лишь имитировать, но не создавать произведения.