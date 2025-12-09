Умер известный актер Дэвид Мальва, звезда приключенческого кино

В Найроби в возрасте 80 лет скончался Дэвид Какута Мальва, один из лидеров современной сцены Кении.

Мальва был актером театра, кино и ТВ, снимавшимся в международных проектах, театральным режиссером, сценаристом и педагогом.

Причиной смерти исполнителя, звезды "Охотников за слоновой костью" (с Литгоу, Росселлини и Тони Тоддом) и "Прогулок со львами", названа продолжительная болезнь. О кончине артиста сообщают портал IMDb и африканские СМИ.

Мальва окончил Университет Найроби, получил степень магистра в области театрального искусства в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. На сцену впервые вышел в конце 1960-х. Снимался с первой половины 1970-х. Работал в Университете Огайо. Жил и работал в Афинах. С конца 1970-х был членом жюри Кенийского комитета театральных фестивалей, преподавал на родине историю театра, драматургию, режиссуру и актерское мастерство. Мальва - лауреат национальных наград за выдающиеся достижения в области театра и кино.