Звезда «Фармы» Светлана Степанковская изменила внешность

Актриса Степанковская изменила внешность
Помимо многочисленных запоминающихся ролей в кино ("Фарма", "Первый номер", "13-ая клиническая, "Жизнь по вызову" и др), у актрисы Светланы Степанковской развивается ещё и музыкальная карьера - ранее она была солисткой группы "Мобильные блондинки", а сейчас записывает уже сольные песни и недавно дебютировала как режиссер клипов, сняв видео на собственную песню "Фантом". Поклонники полюбили характерных героинь Степанковской и привыкли видеть её брюнеткой. Но тут неожиданно стало известно, что артистка решила изменить имидж и вновь вернуться к образу яркой блондинки. Надо сказать, образ артистки значительно изменился при этом. Что же стало причиной сего, Светлана рассказала "МК".
"Светловолосой я была, когда выступала в группе "Мобильные блондинки" и начинала свой путь в кино. Однако, амплуа блондинки привело к тому, что мне долгое время предлагали однотипные роли легкомысленных девушек, не давая возможности раскрыть свой актерский потенциал. Тогда пять лет назад, когда я начала работать с агентом Натальей Гнеушевой, мы решились на кардинальные изменения: я сменила цвет волос на каштановый и сделала короткую стрижку. Первые полгода после этого я чувствовала себя подавленно, словно потеряла часть себя, свою яркость и женственность. Переломным моментом стали съемки в короткометражном фильме Адильхана Ержанова "Возвращение Зои" (ее героиня - пьющая женщина, у которой хотят забрать дочь), показанном на Каннском кинофестивале. Тогда я начала себя принимать, и у меня появилось много интересных ролей в кино, о которых могла только мечтать. Но теперь я снова стремлюсь к легкости и женственности, поэтому решила вернуться к привычному для себя имиджу. Что из этого получится?! - Сама не знаю. Волнуюсь и жду реакции друзей и коллег", - рассказала Степанковская.