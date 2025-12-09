Звезда «Фармы» Светлана Степанковская изменила внешность

Помимо многочисленных запоминающихся ролей в кино ("Фарма", "Первый номер", "13-ая клиническая, "Жизнь по вызову" и др), у актрисы Светланы Степанковской развивается ещё и музыкальная карьера - ранее она была солисткой группы "Мобильные блондинки", а сейчас записывает уже сольные песни и недавно дебютировала как режиссер клипов, сняв видео на собственную песню "Фантом". Поклонники полюбили характерных героинь Степанковской и привыкли видеть её брюнеткой. Но тут неожиданно стало известно, что артистка решила изменить имидж и вновь вернуться к образу яркой блондинки. Надо сказать, образ артистки значительно изменился при этом. Что же стало причиной сего, Светлана рассказала "МК".

© Московский Комсомолец