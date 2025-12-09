Иван Янковский рассказал о съемках с Юрой Борисовым в фильме "Битва моторов"

Новость о том, что закончился блок съемок в Черногории ожидаемого многими в России фильма "Битва моторов", пришла как раз тогда, когда актер Иван Янковский вместе с режиссером Денисом Виленкиным и продюсером Сергеем Кальварским представляли ленту "Кино морального беспокойства", которую планируют снимать вместе с тайскими партнерами. Эту картину снимать еще не начали, в отличие от "Битвы моторов", которая обещает быть востребованным и кассовым фильмом. Обозреватель "РГ" попросила Ивана Янковского поделиться тем, как проходили в Черногории съемки этого потенциального блокбастера.

Напомним, о чем фильм режиссера Ильи Маланина. Он вдохновлен реальной историей о людях, которые создавали первый российский серийный автомобиль. Автолюбитель Андрей Нагель (Иван Янковский) и инженер Дмитрий Бондарев (Юра Борисов). Вместе они собирают команду единомышленников и приступают к разработке автомобиля "Руссо-Балт". Когда проект оказывается под угрозой, Нагель принимает рискованное решение - доказать жизнеспособность их машины в престижном "Ралли Монако".

Главные роли также исполнили Паулина Андреева (Лидия), Алексей Гуськов (Михаил Шидловский), Дарья Муреева (Надежда), Игорь Грабузов (Егор Полосухин) и другие.

Иван, какие впечатления от съемок в Черногории?

Иван Янковский: У нас там было немного времени, в отличие от остальной съемочной группы. Мы с Юрой приезжали ненадолго и получили за это короткое время массу впечатлений. Нас очень хорошо принимали, была отличная организация съемочного процесса. Всем, кто сделал это - им большой поклон. Хочется не просто их поблагодарить, но про каждого сказать отдельно - выполнили большущую работу.

При том что все логистически было очень тяжело сделать - пригнать туда наши машины, привезти группу, организовать сами съемки. Продюсерские решения невероятны, что немаловажно в это трудное время. Вот почему хочется всем сказать "спасибо" - было здорово и классно.

Вы такой человек, который сходит с ума от машин?

Иван Янковский: Не такой (смеется). Я отношусь к машинам достаточно лояльно. Я люблю их, но у меня нет такой повышенной привязанности - так, чтобы на первом месте для меня стоял "автопром". Я люблю гонки "Формулы 1" и иногда смотрю их, и вообще увлечен этим, но так чтобы следить за авторынком - куда и что идет, что меняется, обновляется, какие новые подвески и прочее - это нет.

А сами водите?

Иван Янковский: Конечно. Вожу много лет и поменял много машин. Но в целом сказать, что я фанат автоспорта, не могу. Однако для этой картины пришлось много проработать внутренне, увлечься некоторыми вещами. Например, старыми автомобилями: узнать, что это такое, как они были собраны, из чего. Даже элементарно разобраться, где был газ, тормоз, переключение коробки передач - это все для нашего фильма и роли нужно было узнавать.

Вы водили старые авто? Как ощущения? Какие эмоции? Кто учил?

Иван Янковский: Мы сами учились, у нас были помощники и советники - ребята, которые эти машины строили. Мы все репетировали. 10 машин собрано специально для картины "Битва моторов" - они воссозданы прямо в эпохе, если так можно сказать. "Руссо-Балт", "Фондю", "Бенц" и другие. Помимо тех машин, что собрали, другие ретроавтомобили и предметы взяли прямо из музея. Там очень красиво все это.

Понимаю, что Юра Борисов - хороший партнер в России. А на выезде? В Черногории?

Иван Янковский: Юра вообще блестящий соратник. Не знаю, что он потом про меня расскажет, когда вы его спросите, но со своей стороны могу сказать, что мы постоянно пребывали в классных отношениях некоего авантюризма. С Юрой хорошо работать, потому что он, как всем известно - блестящий и большой артист, но с точки зрения человеческой он очень веселый, с классным чувством юмора, теплый человек большой души и сердца, что немаловажно. Поэтому я каждый день испытывал счастье и радость от того, что нас так судьба столкнула - и поработать вместе, и пообщаться, и что-то новое друг о друге узнать, и вообще поговорить. Мы же снимались вначале в Питере. Потом у нас был перерыв длинною с мая по ноябрь, перед тем когда мы встретились в Черногории. То есть прервались на полгода. Встреча была запоминающейся (смеется). Как-то очень тепло всегда с ним, и я безумно рад этой возможности, что так все сложилось. Потому что я его чисто по-человечески уважаю и ценю, мне классно с ним!

Но конкретную авантюру не вспомните? Борисов же разыгрывал смешно?

Иван Янковский: Он разыгрывал смешно. У нас были классные розыгрыши, но о прекраснейшей истории, что меня поразила, и за которую я отомстил, расскажу вам ближе к премьере...

Фильм выйдет в прокат 8 октября 2026 года.

Как это было

Внешность подкачала

Российский автопром, можно сказать, ворвался в мировую историю благодаря "Руссо-Балту", хотя производить массовые автомобили он стал только в 1909 году. Зато после этого построенные на базе этого авто гоночные машины выигрывали международные ралли.

О самом легендарном ралли рассказывается в фильме, но действительность не всегда соответствует сценарию кино. Начнем с названия ралли. Его организовал клуб автолюбителей Монако. Сначала они назывались именно "Ралли Монте-Карло". Задача у участников стояла непростая - преодолеть огромное расстояние как можно быстрее. Кроме того, в итоговых результатах учитывались комфорт и надежность авто. "Руссо-Балт", несмотря на самый длинный маршрут, прибыл первым. Но потерял баллы за комфорт и внешний вид.

Теперь об участниках соревнований. Два главных героя фильма Андрей Нагель и Дмитрий Бондарев. Нагель - редактор и издатель журнала "Автомобиль" действительно был участником и главным инициатором участия в ралли. А вот Бондарев был разработчиком двигателя первой массовой модели этого авто - "Руссо-Балт" С24/30. Следом за этой моделью появился С24/55, который более подходит для ралли.

Но и его потребовалось доработать. Над спорт-каром трудились уже другие специалисты. Объем двигателя был увеличен почти до 5 литров, изменен привод с цепного на карданный. Над всем этим работал главный конструктор завода Жульен Поттера. И с его подачи впервые в истории автомобилестроения были использованы алюминиевые поршни для двигателя, которые тогда в качестве эксперимента на рижском заводе для авиационных двигателей начал применять Теодор Калеп.

Соратником по пробегу до Монте-Карло Андрею Нагелю выступил Вадим Михайлов.