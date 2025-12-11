Артем Ткаченко рассказал о качествах артиста, снимающегося в боевиках

Актёр Артём Ткаченко, сыгравший в боевике «Тропа гнева» режиссёра Олега Фомина, рассказал, что любит этот жанр как зритель.

«Я вырос на «Крепком орешке», «Рэмбо», бондиане. Как можно не любить фильмы «Миссия невыполнима» или «Идентификация Борна»?» — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Ткаченко, от артиста, снимающегося в таком кино, прежде всего требуется актёрское мастерство. Кроме того, он должен быть в отличной форме, поскольку боевик подразумевает большую физическую нагрузку — и сценический бой, и бесконечный бег, и силовые действия.

