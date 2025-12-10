Джон Хатчерсон рассказал, как «Голодные игры» повлияли на его карьеру

Актёр Джош Хатчерсон, известный в том числе по «Пять ночей с Фредди» и «Голодным играм», рассказал, что на первых порах своей карьеры он не получал отказов о съёмках в каких-либо проектах.

Джош отметил, что его всегда соглашались брать в кино, но после того, как он перестал сниматься в «Голодных играх», попасть в какой-либо проект стало труднее. В этот момент актёр понял, что киноиндустрия очень сложна.