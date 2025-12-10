Элла Пернелл сравнила свою Люси из сериала «Фоллаут» с инопланетянкой

В интервью актриса Элла Пернелл рассказала, какой путь собственного развития прошла её героиня Люси из сериала «Фоллаут». По сравнению с первым сезоном во втором персонаж стал значительно интереснее, считает актриса.

По мнению Пернелл, в первом сезоне Люси была скорее ребёнком, который был изолирован, а следовательно, и испуган. В продолжении героиня всё ещё верит в добро, но она уже знакома с этим суровым миром и готова к различным испытаниям.

В первом сезоне мне нужно было по-настоящему проникнуться невинностью и уязвимостью, которые возникают из-за неопытности и того, что она буквально была изолирована. Она как новорождённый ребёнок или инопланетянин, который только что приземлился на Земле и никогда ничего не испытывал.

Второй сезон «Фоллаута» стартует 17 декабря