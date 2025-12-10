Джуди Денч вступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна

Выдающаяся британская актриса Джуди Денч, обладательница премии "Оскар", двух "Золотых глобусов" и ряда других престижных наград, высказалась в поддержку коллеги Кевина Спейси и продюсера Харви Вайнштейна.

91-летняя артистка считает, что 73-летний сооснователь Miramax, отбывающий тюремный срок в Нью-Йорке, и 66-летний актер, которому вновь угрожают судом, понесли достаточное наказание за сексуализированное насилие и харассмент.

"Недавно я увидела запись с Харви на костылях и подумала: "Что ж… Я знала его и довольно хорошо, к счастью, у меня с ним подобного опыта не было. Полагаю, он уже отсидел свое", - заявила Денч в интервью Radio Times.

Стоит отметить, что Вайнштейн сыграл в ее карьере важную роль - первой главной ролью актрисы в кино стала работа в картине "Миссис Браун" (1997), выпущенной Miramax. Вместе они работали над десятью фильмами, включая оскароносного "Влюбленного Шекспира".

Вместе со Спейси Денч сыграла в фильме "Корабельные новости" (2001) Лассе Халльстрема. По ее словам, в тот год не стало ее мужа, и актер поддерживал ее в этот непростой период.

Актриса отметила, что звезду "Красоты по-американски" уже оправдали и пора бы прекратить нападки на него.

